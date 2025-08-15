​River no pudo con Libertad pero tiene todo a favor en la revancha  

River y Libertad de Paraguay igualaron sin goles en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el estadio Tigo La Huerta de la ciudad de Asunción.

Un partido parejo en la que el conjunto paraguayo fue superior en el primer tiempo, mientras que el “Millonario” logró imponerse desde el juego, no así en el resultado, en el complemento.

El empate dejó la serie abierta para el duelo de vuelta en el Monumental, el cual tendrá lugar el jueves 21 de agosto, a partir de las 21.30. El ganador de dicho encuentro se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre Palmeiras y Universitario de Perú, aunque el cuadro brasileño goleó 4-0 y quedó al borde de la clasificación.

Previo al choque decisivo, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 18.30, con el objetivo de ganar y llegar con plena confianza al choque frente a Libertad.

River sufrió en el primer tiempo y pudo irse en desventaja al descanso de no ser por la actuación de Franco Armani, quien tapó un potente remate a quemarropa de Hugo Fernández y evitó que el cuadro paraguayo abriera el marcador.

Sin embargo, el equipo de Núñez creció en la segunda mitad con el ingreso del mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, quien se adueñó de la pelota y controló tanto el ritmo del encuentro como los ataques de su equipo.

Sobre el final, el conjunto argentino estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Gonzalo Montiel luego de una gran combinación entre Ignacio Fernández y Quintero, pero el guardameta Martín Silva se vistió de héroe y mantuvo el cero en el resultado.