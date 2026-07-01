​River no cambia su postura con Galarza 

El caso de Matías Galarza Fonda es otro de los ejemplos de la magia, y las sorpresas, de este Mundial 2026. En cuestión de días, el volante zurdo de 24 años pasó de integrar la lista de 14 jugadores prescindibles en River a ser una de las figuras en la histórica participación de Paraguay, con victoria ante Alemania en los 16avos incluida. Es más, el guaraní, que debe buscar un nuevo club tras la finalización de su préstamo en el Atlanta United de la MLS, ejecutó su penal en la serie con gran categoría.

Galarza fue desvinculado de River primero por Marcelo Gallardo, debido entre otras cosas al error que cometió el volante en la eliminación del equipo ante Racing en los octavos de final del Clausura 2025. Así, en febrero de este año fue cedido al Atlanta United de EE.UU., que contaba con una opción de compra de 3.000.000 de dólares netos por el 50% de la ficha del zurdo por el que en Núñez habían pagado u$s 8,5M en una operación con Talleres que incluyó el 90% del pase de Juan Carlos Portillo.

El zurdo paraguayo fue el mejor jugador de campo ante Alemania (EFE/EPA/SHAWN THEW). El zurdo paraguayo fue el mejor jugador de campo ante Alemania (EFE/EPA/SHAWN THEW).

Esa opción del equipo estadounidense se convertía en obligación si Galarza jugaba al menos la mitad de los partidos del Atlanta United en la MLS, algo que no sucedió. Y, según pudo averiguar Olé, la franquicia ya no descarta por completo la posibilidad de sentarse a negociar con River por la cifra fijada en el convenio que caducó este martes 30 de junio. Principalmente, porque la gran actuación del volante paraguayo contra Alemania elevó su cotización en el mercado. En tanto, desde el círculo del jugador aseguran que hasta el momento nadie del club de Núñez se volvió a contactar con ellos y que el futuro de MGF se resolverá tras Mundial, a la espera de ofertas importantes.

Video: TyC Sports

El volante paraguayo ya había convertido un golazo clave en el triunfo de Paraguay ante Turquía. Y el lunes, contra una potencia como Alemania, su aporte también resultó fundamental: asistió a Julio Enciso con un centro exacto durante los 90′, se dio el lujo de meterle un caño a la estrella bávara Jamal Musiala y coronó su performance con el penal convertido a Neuer. Por el momento en River no cambian su postura y esperan aprovechar el rendimiento del zurdo, con contrato hasta diciembre de 2028, para venderlo en unos cinco millones para recuperar la inversión, más allá, claro, de su cláusula de rescisión, simbólica, de 100 millones. Ahora, en caso de lograr un acuerdo de salida, Galarza Fonda debería volver a Núñez y entrenarse en el predio de Cantilo con el grupo de los borrados.

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