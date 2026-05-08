​River apelará la roja a Beltrán: los tres antecedentes que pueden pesar a su favor 

La bronca por la roja de Santiago Beltrán no se atenuó con la victoria agónica que River consiguió en Venezuela. El propio Eduardo Coudet se mostró con bronca por la jugada que derivó en la severa sanción para el juvenil (“No fue expulsión”, dijo luego del 2-1) y el enojo tendrá su correlato en las próximas horas a nivel burocrático. Y es que, según pudo confirmar Olé, el club tiene previsto apelar la sanción al arquero de 21 años.

¿Cómo fue la acción que derivó en la salida temprana de Beltrán? El arquero quiso salir a cortar adelante, quedó mal parado, le cometió infracción a Joshua Berríos -quien se iba con la pelota hacia afuera- y fue mal expulsado por el árbitro Derlis López, quien a instancias del VAR consideró (presumiblemente, a la espera de los audios) que se trataba de una ocasión manifiesta de gol. Incorrectamente, claro.

Matías Viña atajó en River por la expulsión de Beltrán (Imagen TV). Matías Viña atajó en River por la expulsión de Beltrán (Imagen TV).

En River posiblemente aguarden a que desde Luque publiquen las conversaciones entre el árbitro y el VAR -a cargo del paraguayo Fernando López- para hacer la presentación ante el Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana. Aunque la decisión de hacerlo anoche ya estaba tomada: consideran que la determinación del juez, haya sido adoptada por exceso de fuerza o por ocasión de gol interrumpida, fue errónea.

Dedé vio la roja por esta jugada: la Conmebol luego la anuló (AP). Dedé vio la roja por esta jugada: la Conmebol luego la anuló (AP).

Aunque es complicado que se revierta un fallo arbitral, en River harán su planteo ante la Conmebol. Por caso, un antecedente en un Boca-Cruzeiro de 2018 puede favorecerlo: el 19 de septiembre de aquel año, en la Bombonera, el árbitro Eber Aquino había expulsado a Dedé -del cuadro de Belo Horizonte- luego de analizar en el VAR el choque entre el brasileño y Esteban Andrada, quien debió salir con una fractura del maxilar inferior.

Una semana más tarde, ante la presentación de Cruzeiro, el Tribunal de la Conmebol a cargo de Amarilis Belisario había anulado los efectos jurídicos de la expulsión, habilitando a Dedé a disputar la revancha frente a Boca. ¿Puede servir para que finalmente Beltrán quede indultado? Por caso, será considerado.

La roja a Plata que Conmebol anuló (EFE). La roja a Plata que Conmebol anuló (EFE).

El año pasado, además, en un Flamengo-Estudiantes también hubo una roja que fue recurrida: el ecuatoriano Gonzalo Plata fue habilitado a disputar la revancha contra el Pincha tras la expulsión en la ida: luego de que Facundo Rodríguez rechazara, el jugador de Fla extendió su pierna y -para el árbitro Andrés Rojas- le pegó una patada al central. Días más tarde, la Conmebol consideró que hubo un “error manifiesto” y por eso anuló la sanción para Plata.

Además, en 2014, la Confederación Sudamericana también había aceptado anular una expulsión a Leandro Romagnoli, quien en los cuartos de final de la Libertadores supo ver la roja por una supuesta agresión a un rival. En aquella oportunidad, la dirigencia de San Lorenzo había reclamado y desde el Tribunal de Disciplina dieron lugar al pedido.

Romagnoli había sido expulsado en Belo Horizonte (Juan Manuel Foglia/Archivo). Romagnoli había sido expulsado en Belo Horizonte (Juan Manuel Foglia/Archivo).

​