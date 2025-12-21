​River acelera las gestiones por Santino Andino 

El River 2026 que Marcelo Gallardo empieza a moldear ya le saca ventaja al calendario. Porque, para su cuerpo técnico, el año ya está en marcha. Con el regreso a los entrenamientos en el Camp, la llegada de Fausto Vera para reforzar el mediocampo y los últimos ajustes para cerrar la incorporación de Aníbal Moreno -por quien ya hay acuerdo de palabra con Palmeiras-, el CARP no detiene su marcha en el mercado: antes de Navidad, irá a fondo por Santino Andino, la joven promesa de Godoy Cruz.
El trabajo en conjunto es asiduo entre los 27,2 kilómetros que separan al Monumental del River Camp. En las oficinas del estadio, los dirigentes trabajan codo a codo con un Gallardo que, aunque ya conduce las prácticas, mantiene el ringtone del teléfono al máximo, siempre atento a cualquier novedad. La intención de la dirigencia es clara: intentar cerrar cuanto antes el pase de Santino Andino, idealmente durante esta misma semana. Sí: al igual que Fausto Vera y Aníbal Moreno, Andino también podría convertirse en uno de los regalos de Navidad para el DT.
Si bien en un primer momento River había ofertado por Gianluca Prestianni y había sondeado a Tadeo Allende, el club fue evaluando distintas alternativas en varios puestos, con Santino siempre en carpeta. En esta semana, y a partir del avance y el estado de las demás negociaciones, decidieron acelerar e ir con todo por él.
Y resulta lógico: es una de las jóvenes promesas del fútbol argentino. El futbolista, de 20 años, fue lo más destacado de un Godoy Cruz que terminó descendiendo. A pesar del contexto adverso del club que lo formó, el extremo izquierdo disputó 30 partidos en el Tomba (2.227 minutos), marcó seis goles y aportó tres asistencias.
Además, claro, de que es uno de los jóvenes del fútbol local con roce de Selección: integró la Sub 20 de Diego Placente y, en 2025, disputó cinco de los nueve partidos del Sudamericano y cinco de los siete del Mundial Sub 20, certamen en el que convirtió un gol.
La CD y el DT trabajan en sintonía y a ritmo acelerado. Ya sumaron a uno, tienen otro prácticamente abrochado, van por el tercero y empiezan a pensar en el cuarto: en la misma semana en la que pisan a fondo por Andino, también intentarán explorar las chances de incorporar a Elías Báez, el lateral de San Lorenzo.
Así, con el calendario todavía marcando diciembre, River ya juega el 2026 en tiempo presente. Gallardo y la dirigencia avanzan sin pausas, afinan el plantel buscando que el chinchín de las Fiestas tenga más certezas que promesas.