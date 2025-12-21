​River acelera las gestiones por Santino Andino 

El River 2026 que Marcelo Gallardo empieza a moldear ya le saca ventaja al calendario. Porque, para su cuerpo técnico, el año ya está en marcha. Con el regreso a los entrenamientos en el Camp, la llegada de Fausto Vera para reforzar el mediocampo y los últimos ajustes para cerrar la incorporación de Aníbal Moreno -por quien ya hay acuerdo de palabra con Palmeiras-, el CARP no detiene su marcha en el mercado: antes de Navidad, irá a fondo por Santino Andino, la joven promesa de Godoy Cruz.

River acelera por Andino. Foto: Instagram River acelera por Andino. Foto: Instagram

El trabajo en conjunto es asiduo entre los 27,2 kilómetros que separan al Monumental del River Camp. En las oficinas del estadio, los dirigentes trabajan codo a codo con un Gallardo que, aunque ya conduce las prácticas, mantiene el ringtone del teléfono al máximo, siempre atento a cualquier novedad. La intención de la dirigencia es clara: intentar cerrar cuanto antes el pase de Santino Andino, idealmente durante esta misma semana. Sí: al igual que Fausto Vera y Aníbal Moreno, Andino también podría convertirse en uno de los regalos de Navidad para el DT.

Si bien en un primer momento River había ofertado por Gianluca Prestianni y había sondeado a Tadeo Allende, el club fue evaluando distintas alternativas en varios puestos, con Santino siempre en carpeta. En esta semana, y a partir del avance y el estado de las demás negociaciones, decidieron acelerar e ir con todo por él.

Y resulta lógico: es una de las jóvenes promesas del fútbol argentino. El futbolista, de 20 años, fue lo más destacado de un Godoy Cruz que terminó descendiendo. A pesar del contexto adverso del club que lo formó, el extremo izquierdo disputó 30 partidos en el Tomba (2.227 minutos), marcó seis goles y aportó tres asistencias.

Además, claro, de que es uno de los jóvenes del fútbol local con roce de Selección: integró la Sub 20 de Diego Placente y, en 2025, disputó cinco de los nueve partidos del Sudamericano y cinco de los siete del Mundial Sub 20, certamen en el que convirtió un gol.

Andino en la Sub 20 (AP Photo/Matias Delacroix) Andino en la Sub 20 (AP Photo/Matias Delacroix)

La CD y el DT trabajan en sintonía y a ritmo acelerado. Ya sumaron a uno, tienen otro prácticamente abrochado, van por el tercero y empiezan a pensar en el cuarto: en la misma semana en la que pisan a fondo por Andino, también intentarán explorar las chances de incorporar a Elías Báez, el lateral de San Lorenzo.