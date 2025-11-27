​River a la Libertadores 2026: una chance menos y muy complicado 

Tan malo es su año que ahora River necesita un verdadero milagro. Luego de la eliminación en octavos del Clausura contra Racing, los caminos para entrar al Repechaje de la Copa Libertadores 2026 se achicaron prácticamente al máximo. A tal punto que ahora depende de que solo dos equipos ganen este torneo, y uno de ellos es Boca…

Es que el equipo de Marcelo Gallardo, terminado este 2025 lleno de golpazos, evitará jugar la Copa Sudamericana solo si su clásico rival oArgentinos (los dos que están por encima en la anual y siguen con vida en estos playoffs) salen campeones. Ahí iría a la Fase 2, la misma que jugó el Xeneize este año. Y es que las chances se achicaron aún más este miércoles ya que Lanús -el otro que podía liberar cupo debido a que clasificó a la Copa por ganar la Sudamericana- quedó afuera ante Tigre.

La eliminación de Lanús achicó las chances de River (Marcelo Carroll). La eliminación de Lanús achicó las chances de River (Marcelo Carroll).

Pero eso no es todo, porque las chances se achicarán aún más debido a que el Bicho y el Xeneize se enfrentarán en cuartos por lo que, para semifinales, solamente quedará un equipo que podrá liberarle el famoso cupo a River. Cabe destacar que Rosario Central, el otro que tiene asegurado su lugar en la Libertadores, se había quedado afuera en octavos.

Por eso, la situación a esta altura ya es extrema. Porque con Lanús se cayó otro de los equipos que le podían hacer el favor a River y, para colmo, en la siguiente instancia entre Boca y Argentinos, uno quedará eliminado.

