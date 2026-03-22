​Resultados y posiciones de la fecha 12 del Apertura 

Continúa la fecha 12 del Torneo Apertura y en el primer turno de este sábado Lanús dio el golpe y le quitó el invicto a Vélez al ganarle 1-0 (igual, los de Liniers siguen como líderes de la Zona A). Por la misma zona, Defensa, que sigue sin caer, se impuso de local por 2-0 ante Unión. Y Newell’s sumó su primera victoria al derrotar por 1-0 a Gimnasia de Mendoza. Luego, Independiente, también por el mismo grupo, cayó por 2-1 frente a Talleres en Avellaneda y quedó casi afuera de la zona de playoffs, mientras que Racing le bajó la persiana al día con una victoria por 2-1 ante Belgrano en Córdoba, por la Zona B.