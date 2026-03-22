​Resultados y posiciones de la fecha 12 del Apertura 

Continúa la fecha 12 del Torneo Apertura y en el primer turno de este sábado Lanús dio el golpe y le quitó el invicto a Vélez al ganarle 1-0 (igual, los de Liniers siguen como líderes de la Zona A). Por la misma zona, Defensa, que sigue sin caer, se impuso de local por 2-0 ante Unión. Y Newell’s sumó su primera victoria al derrotar por 1-0 a Gimnasia de Mendoza. Luego, Independiente, también por el mismo grupo, cayó por 2-1 frente a Talleres en Avellaneda y quedó casi afuera de la zona de playoffs, mientras que Racing le bajó la persiana al día con una victoria por 2-1 ante Belgrano en Córdoba, por la Zona B.
La acción seguirá este domingo con cinco partidos: Sarmiento – Aldosivi (15:30, Zona B); Estudiantes de Río Cuarto – River (17:45, Zona B); Boca – Instituto (20:00, Zona A); Independiente Rivadavia – Rosario Central (22:15, Zona B) y el clásico entre Argentinos Juniors y Platense (22:15, interzonal).
La actividad había comenzado el viernes : Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Gimnasia, mientras que Banfield derrotó por el mismo resultado a Tigre, que no pudo escalar a la cima. Ambos partidos fueron correspondientes a la Zona B.
Los resultados de la fecha 12 y posiciones del Apertura
Banfield 1 – Tigre 0 (Zona B)
Atlético Tucumán 1 – Gimnasia 0(Zona B)
Vélez 0– Lanús 1 (Zona A)
Newell’s 1 – Gimnasia (Mza.) 0 (Zona A)
Defensa y Justicia 2 – Unión 0 (Zona A)
Independiente 1 – Talleres 2 (Zona A)
Belgrano 1 – Racing 2 (Zona B)
Así sigue la fecha 12
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Matías Bianchi
Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Boca – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Manuel Sánchez
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
VAR: José Carreras
AVAR: Belén Bevilaqua
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Gisela Bosso
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Damián Espinoza
21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Verlotta
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gerardo Lencina