22 marzo, 2026 14:02
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​Resultados y posiciones de la fecha 12 del Apertura 

  

Continúa la fecha 12 del Torneo Apertura y en el primer turno de este sábado Lanús dio el golpe y le quitó el invicto a Vélez al ganarle 1-0 (igual, los de Liniers siguen como líderes de la Zona A). Por la misma zona, Defensa, que sigue sin caer, se impuso de local por 2-0 ante Unión. Y Newell’s sumó su primera victoria al derrotar por 1-0 a Gimnasia de Mendoza. Luego, Independiente, también por el mismo grupo, cayó por 2-1 frente a Talleres en Avellaneda y quedó casi afuera de la zona de playoffs, mientras que Racing le bajó la persiana al día con una victoria por 2-1 ante Belgrano en Córdoba, por la Zona B.

La acción seguirá este domingo con cinco partidos: Sarmiento – Aldosivi (15:30, Zona B); Estudiantes de Río Cuarto – River (17:45, Zona B); Boca – Instituto (20:00, Zona A); Independiente Rivadavia – Rosario Central (22:15, Zona B) y el clásico entre Argentinos Juniors y Platense (22:15, interzonal).

La actividad había comenzado el viernes : Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Gimnasia, mientras que Banfield derrotó por el mismo resultado a Tigre, que no pudo escalar a la cima. Ambos partidos fueron correspondientes a la Zona B.

Los resultados de la fecha 12 y posiciones del Apertura

Banfield 1 – Tigre 0 (Zona B)

Atlético Tucumán 1 – Gimnasia 0(Zona B)

Vélez 0– Lanús 1 (Zona A)

 Newell’s 1  – Gimnasia (Mza.) 0 (Zona A)

Defensa y Justicia 2 – Unión 0 (Zona A)

Independiente 1 – Talleres 2 (Zona A)

Belgrano 1 – Racing 2 (Zona B)

Así sigue la fecha 12
Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Matías Bianchi

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Germanotta

20.00 Boca – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Manuel Sánchez

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: José Carreras

AVAR: Belén Bevilaqua

22.15 Argentinos – Platense (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Gisela Bosso

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Damián Espinoza

21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Diego Verlotta

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gerardo Lencina

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