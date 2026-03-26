​Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026: selecciones que buscan los últimos boletos, cruces y por dónde ver los partidos 

El Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, entra en su etapa más decisiva. A partir de este jueves 26 de marzo, comienzan los repechajes rumbo a la Copa del Mundo, donde 22 selecciones intentarán quedarse con los últimos seis boletos disponibles para la primera edición del torneo con 48 equipos.

Dentro de ese escenario, el Repechaje UEFA se roba gran parte de la atención. El fútbol europeo pondrá en juego cuatro plazas directas a través de un formato de eliminación directa que promete partidos de alto voltaje, selecciones históricas en riesgo y definiciones al límite.

Cómo se juega el Repechaje UEFA al Mundial 2026

A diferencia del Repechaje Internacional —que se jugará íntegramente en México—, la repesca europea se disputa en sedes definidas por sorteo. Los 16 seleccionados clasificados fueron ordenados en cuatro bombos según el ranking FIFA y repartidos en cuatro llaves.

Cada llave cuenta con:

Semifinal a partido único

Final a partido único

Prórroga y penales en caso de empate

Los equipos del Bombo 1 tuvieron la ventaja de jugar las semifinales como locales, aunque no todos asegurarán esa condición en la final.

Italia está bajo presión

Uno de los casos más llamativos es el de Italia. La Azzurra, integrante del Bombo 1, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo y, si avanza, deberá jugar la final como visitante ante el ganador de Gales o Bosnia y Herzegovina.

El entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, y el argentino nacionalizado, Mateo Retegui (ANSA). El entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, y el argentino nacionalizado, Mateo Retegui (ANSA).

El caso especial de Ucrania

Ucrania es la única selección cabeza de serie que podría disputar ambos partidos como local, aunque con una particularidad: ejercerá esa condición en Valencia, España, debido al conflicto bélico con Rusia. Primero enfrentará a Suecia y, si avanza, recibirá al ganador de Polonia o Albania.

Agenda completa de las semifinales del Repechaje UEFA

Jueves 26 de marzo (horarios de Argentina)

14.00: Turquía vs. Rumania – Estambul | ESPN y Disney+ Premium

16.45: Eslovaquia vs. Kosovo – Bratislava | Disney+ Premium

16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina – Cardiff | ESPN y Disney+ Premium

16.45: Italia vs. Irlanda del Norte – Bérgamo | ESPN y Disney+ Premium

16.45: Ucrania vs. Suecia – Valencia | Disney+ Premium

16.45: Polonia vs. Albania – Varsovia | Disney+ Premium

16.45: República Checa vs. Irlanda – Praga | Disney+ Premium

16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte – Copenhague | Disney+ Premium

Playoffs UEFA rumbo al Mundial 2026. Playoffs UEFA rumbo al Mundial 2026.

Qué grupos del Mundial 2026 esperan por Europa

Los cruces europeos no solo definen clasificados, sino también cómo quedarán conformados varios grupos del Mundial:

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur + un europeo (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte)

: México, Sudáfrica, Corea del Sur + un europeo (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) Grupo B : Canadá, Qatar, Suiza + un europeo (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte)

: Canadá, Qatar, Suiza + un europeo (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte) Grupo D : Paraguay, Estados Unidos, Australia + un europeo (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania)

: Paraguay, Estados Unidos, Australia + un europeo (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania) Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez + un europeo (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

Finales del Repechaje UEFA: todo o nada

El martes 31 de marzo, se jugarán las finales que otorgarán los cuatro boletos definitivos de UEFA al Mundial 2026, con sedes que se confirmarán según los resultados de semifinales.

Cada partido será una final anticipada y podría dejar fuera de la Copa del Mundo a selecciones con historia, peso internacional y participaciones recientes.

Repechaje Intercontinental al Mundial 2026

Repechaje Mundial. Repechaje Mundial.

Semifinal 1 (Guadalajara, México)

Jueves 26 de marzo | Nueva Caledonia vs. Jamaica (12:00PM)

Martes 31 de marzo | República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica (6:00PM)

Semifinal 2 (Monterrey, México)

Jueves 26 de marzo | Bolivia vs. Surinam (7:00PM)

Martes 31 de marzo | Irak vs. Bolivia/Surinam (12:00PM)

*Los partidos del Repechaje Mundial 2026 Intercontinental se podrán ver por TV EN VIVO para Argentina por DSports y DGO.

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