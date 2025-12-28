​Renuncias en cadena en el Tribunal de la AFA 

El reclamo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ante la Corte Suprema para que se disponga el cese inmediato de jueces que integran los tribunales de la AFA activó una salida paulatina de magistrados de la estructura disciplinaria de la entidad con sede en la calle Viamonte.

En ese contexto, según publicó Clarin, acaban de renunciar dos integrantes de los tribunales de la AFA que además eran conjueces en la Corte Suprema de Justicia: Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

Barroetaveña era titular del Tribunal de Ética de la AFA. Además, fue designado presidente de la Cámara de Casación Federal para el próximo año. Pérez Curci es presidente de la Cámara Federal de Mendoza. También era juez de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA.

El escrito que había presentado presentado la ACIJ, dirigido al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sostiene que la participación de magistrados en esos órganos vulnera el régimen de incompatibilidades que rige para la magistratura y compromete principios básicos de independencia judicial. El pedido alcanzaba a jueces que integran los tribunales de Disciplina, Ética y Apelaciones.

Cuando hay desacuerdos, se sortean conjueces para completar cinco integrantes. Los conjueces provienen de las presidencias de cámaras federales del país. Hace dos semanas también había renunciado el juez federal Néstor Barral al Tribunal de Disciplina, quien no firmó la polémica sanción contra Juan Sebastián Verón.

También se alejó del Tribunal Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires. La misma decisión tomó Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería e hijo del camarista de la Casación Federal Carlos Mahiques.

