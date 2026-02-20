​Recopa: cuándo y dónde es la revancha y qué necesita Lanús para ser campeón 

Lanús sacó un gran resultado en la ida de la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, vigente campeón de la Copa Sudamericana, se plantó con autoridad y logró una valiosa victoria por 1-0 en la Fortaleza. El gol lo marcó Rodrigo Castillo, su goleador, que regresaba tras una lesión.

El festejo de Lanús tras el gol de Castillo. REUTERS/Rodrigo Valle El festejo de Lanús tras el gol de Castillo. REUTERS/Rodrigo Valle

De igual manera, la serie está abierta y se definirá en el partido de vuelta, que será a todo o nada en el mítico Maracaná. Allí se conocerá al campeón del certamen continental.

Lanús vs. Flamengo en el partido de ida en la Fortaleza. REUTERS/Rodrigo Valle Lanús vs. Flamengo en el partido de ida en la Fortaleza. REUTERS/Rodrigo Valle

¿Cuándo es la revancha?

La revancha de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús se jugará el jueves 26 de febrero a las 21.30 en Río de Janeiro.

El partido de ida fue en la Fortaleza. EFE/ Adan González. El partido de ida fue en la Fortaleza. EFE/ Adan González.

¿Qué necesita Lanús para ser campeón?