​Recopa: cuándo y dónde es la revancha y qué necesita Lanús para ser campeón 

Lanús sacó un gran resultado en la ida de la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, vigente campeón de la Copa Sudamericana, se plantó con autoridad y logró una valiosa victoria por 1-0 en la Fortaleza. El gol lo marcó Rodrigo Castillo, su goleador, que regresaba tras una lesión.
De igual manera, la serie está abierta y se definirá en el partido de vuelta, que será a todo o nada en el mítico Maracaná. Allí se conocerá al campeón del certamen continental.
¿Cuándo es la revancha?
La revancha de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús se jugará el jueves 26 de febrero a las 21.30 en Río de Janeiro.
¿Qué necesita Lanús para ser campeón?
Lanús tendrá una semana para preparar la revancha. Para ser campeón, deberá empatar o ganar en el Maracaná. Si Flamengo gana por un gol de diferencia, habrá igualdad global y, si lo hace por más, será campeón. De haber empate, habrá alargue y, de persistir la igualdad, penales.