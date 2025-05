​Reapareció Riquelme y no dejó tema sin tocar 

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, reapareció públicamente este miércoles tras la derrota ante River que derivó en una crisis futbolística en el club y opinó sobre varios temas, entre los que se destacaron la cuestión del entrenador y la denuncia contra un periodista por racismo.

“No llamé a nadie. Tengo tomada la decisión de que Mariano llegue hasta el final del torneo. Ojalá sea hasta Santiago (del Estero, donde se jugará la final). Contra quien sea. Vamos a enfrentar a cada equipo que nos toque. Mariano Herrón va a dirigir hasta el final del torneo”, definió el exenganche en una comunicación telefónica con el canal C5N, desmintiendo de momento la llegada de Gabriel Milito -el que suena más fuerte por estos días- como entrenador.

Además, al ser consultado por el rumor sobre una posible vuelta de Carlos Bianchi a la conducción técnica, el ahora dirigente respondió fiel a su estilo y dejó una frase para el recuerdo: “No tengo ni puta idea qué salió de Bianchi. Yo lo quiero mucho y espero que esté disfrutando en Europa. El nos dio demasiado. Los bosteros lo queremos mucho”.

En cuanto a la eliminación en la Libertadores, Riquelme opinó brevemente y esquivó el bulto pasando a la actuación del equipo en el Torneo Apertura, pero no fue del todo claro: “El sábado vamos a jugar contra Lanús en nuestra cancha, acabamos de terminar primeros en nuestra zona; por diferencia de gol quedamos segundos pero primeros… Quiere decir que sumamos más puntos que todos. Nos duele no jugar la Copa. Ahora hay que pensar solamente en el partido de Lanús”.

Román también tuvo palabras de cariño con Fernando Gago, DT saliente tras la acumulación de varias decepciones, la última ante River. “No me decepcionó… Esto es fútbol. A Fernando lo quiero mucho. Donde siga su carrera siempre voy a desear que lo haga muy bien”, le dedicó.

Por último, indicó que tomará acciones legales por las frases racistas del periodista Gabriel Anello, quien en su programa de radio se refirió despectivamente al color de piel del dirigente. “De eso se ocuparán los abogados del club. Yo a esta persona no la conozco, sé que es periodista y nada más. Estoy muy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, que soy argentino, que amo mi país, me tocó un color de piel normal, pero no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios o negros. Tengo respeto hacia todos”.