​Real Madrid y Barcelona definen los equipos para el clásico 

Dean Huijsen y Daniel Ceballos se sumaron al resto del plantel en la vuelta del Real Madrid a los entrenamientos, a dos días del clásico ante el Barcelona, para el que no estarán los defensores David Alaba y Antonio Rüdiger, y en el que podrán reaparecer los laterales Daniel Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

Las novedades se acumulan para Xabi Alonso de cara al clásico del estadio Santiago Bernabéu. Raúl Asencio, que se retiró el miércoles con problemas musculares del duelo de la Champions League ante el Juventus, se entrenó con normalidad tras un día de descanso. Carvajal y Arnold aumentaron la intensidad en el grupo, y se produjo ayer el retorno de Huijsen y Ceballos.

Del otro lado, el equipo de Barcelona se entrenó en la ciudad Deportiva bajo las órdenes de Hansi Flick, con la mente puesta en el clásico del domingo, y en lograr los tres puntos para arrebatarle el liderato al Real Madrid.

El entrenamiento contó con Frenkie de Jong y Andreas Christensen, pero Raphinha y Koundé no se movieron en la sesión previa al duelo contra el eterno rival.

En tanto, el exfutbolista de Barcelona Andrés Iniesta aseguró que el clásico entre el Real Madrid y el equipo azulgrana es “lo más grande que hay”, y relativizó la importancia de los comentarios del delantero barcelonista Lamine Yamal en la previa del encuentro.

“Comentarios los hay de todos los lados, de un sitio y de otro. El clásico va más allá de cualquier comentario o jugador, de cualquier presidente o directivo. Lo importante es el fútbol, los jugadores que habrá ahí. El clásico es el partido más grande que hay”, afirmó Iniesta tras participar en el segundo Congreso Internacional de Comunicación en Salud, organizado por el Hospital Vall d’Hebron.