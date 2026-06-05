​Racing ya busca reemplazo para Rojas 

La inminente salida de Gabriel Rojas a Brasil obliga a la dirigencia de Racing a empezar a trabajar en el mercado de pases por un posible reemplazante. Cruzeiro viene fuerte por el lateral izquierdo y las diferencia son más que salvables. Ya hubo dos ofertas rechazadas, la último de seis millones de dólares, y Diego Milito quiere uno más para dejarlo salir. En Brasil dicen que se hace, El sentido común lo confirma.

Es por eso que en las últimas horas desde Avellaneda levantaron el teléfono para comunicarse con La Plata. Existe el interés por Gastón Benedett i, el lateral izquierdo de Estudiantes cuyo contrato vence a fines de 2027 y está trabajando una salida en este mercado. Desde el entorno del futbolista reconocen el interés y, aunque no lo bajan, no tienen hoy a la Academia como una prioridad . El zurdo de 25 años se quiere ir al exterior y tendría propuestas de España y Estados Unidos.

Más allá del tema del lateral, a Cruzeiro también se lo vincula con Santiago Sosa. Hay un fuerte rumor de que para pelear la Copa Libertadores también se quieren reforzar con el capitán de Racing, a quien tienen en el radar desde la recordada final de la Copa Sudamericana 2024, con triunfo 3-1 del equipo argentino. Por ahora, lo único concreto es por Gabriel Rojas, quien ya arma las valijas…

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