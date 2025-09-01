​Racing volvió a perder de local, y se hunde en el fondo de la tabla 

Racing perdió 3-2 en el estadio Presidente Perón y sumó su quinta derrota consecutiva como local, el peor inicio en Avellaneda de la historia. Unión se impuso con goles de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari, mientras que los tantos del perdedor fueron convertidos por Adrián Martínez y Facundo Mura.

El equipo de Costas, que no estuvo en el banco debido a una suspensión y observó el encuentro desde un palco, está penúltimo en la zona A con apenas cuatro unidades. Además, marcha afuera de la zona de clasificación a las copas internacionales vía tabla anual. Unión, por su parte, continúa en zona de playoffs.

El primer tiempo se lo vio al combinado liderado por Leonardo Madelón imponer condiciones. Como si no le hubiera afectado la eliminación con River de la Copa Argentina, con un remate de media distancia de Franco Fragapane y un cabezazo de Mauricio Martínez, el visitante generó las ocasiones más claras para abrir el marcador.

Los corazones locales se paralizaron cuando Mauro Pittón completó un contragolpe letal que derivó en la red, pero la intervención del VAR detectó un fuera de juego que anuló la conquista de la visita.

El episodio hizo reaccionar al dueño de casa, que a través de Adrián Martínez logró festejar el ansiado 1-0 para quebrar con la racha adversa en el Clausura. Sin embargo, como sucedió con Peñarol y Argentinos, un nuevo error de Arias derivó en un grito adverso que complicó el panorama de Racing. En este caso fue Marcelo Estigarribia el que capitalizó la mala salida del arquero, y emparejó las acciones.

Antes del descanso, Tarragona volvió a exponer las limitaciones defensivas de Racing y selló el 2-1 para provocar el fastidio generalizado en Avellaneda. Racing estaba lejos de mostrar su mejor nivel y la preocupación se apoderó de las tribunas.

En el complemento, el local salió totalmente decidido a nivelar el partido. Lo logró desde el juego, ya que arrinconó a su rival e hizo figura a su arquero, Matías Tagliamonte, justamente un ex jugador de la institución de Avellaneda.

Pero cuando todo indicaba que el local se lo llevaría por delante, Arias volvió a cometer un grosero error y en su intento de anticipar un contraataque rival, llegó tarde a cerrar y dejó el arco desguarnecido: otro ex jugador de Racing, Augusto Solari, anotó el tercero del partido tras un pase de Colazo.

Cuando faltaban poco más de diez minutos, el nerviosismo se apoderó de todo Racing, que quedó en varias oportunidades mal parado en defensa y pudo sufrir algún otro gol. En el descuento, un zapatazo de Mura le puso suspenso al final. Pero ya no había tiempo para lograr otra heroica, y Racing a volvió a irse silbado del Cilindro de Avellaneda.