​Racing vivió otra gran noche de Copa Libertadores 

En un final dramático, Racing se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer agónicamente 3-1 a Peñarol de Uruguay, en un encuentro disputado en el cilindro de Avellaneda.

El delantero Adrián Martínez convirtió por duplicado, a los seis minutos del primer tiempo y a los 38 del segundo, mientras que el defensor Nahuel Herrera convirtió de cabeza a los 14 de la primera parte, para la igualdad parcial. El tanto decisivo fue del defensor Franco Pardo, en el cuarto y último minuto de descuento.

De esta manera, Racing, que había perdido 1-0 en la ida en Montevideo, se clasificó a los cuartos de final y se enfrentará con Vélez en la próxima instancia.

La primera llegada del partido fue de Racing, cuando el volante Agustín Almendra recibió a pocos metros del área grande y sacó un remate bajo y cruzado, que se fue cerca del poste derecho del arquero Cortés. Sin embargo, el primer gol de la lluviosa noche se dio con un tiro libre que fue cabeceado por el defensor Rojo y empujado al gol por Martínez.

La visita tuvo su primera situación clara a los 13 minutos, con un remate bajo y cruzado del delantero Silvera, desde el costado derecho del área, que fue desviado al córner por el arquero Arias. Un minuto después, un tiro de esquina al borde del área habilitó al defensor Nahuel Herrera, quien se elevó y metió un frentazo al poste izquierdo para el 1-1.

El local volvió a acercarse al gol a los 29 minutos, con un pie a mano por derecha del delantero Martínez, tras un buen pase filtrado del extremo Solari, pero el remate del jugador de 33 años salió muy centralizado.

En el segundo tiempo, a los cinco minutos, un centro desde la izquierda del defensor Gabriel Rojas llegó al primer palo, para el posterior frentazo desviado del delantero Balboa.

El equipo visitante tuvo dos llegadas consecutivas, con pases filtrados del volante argentino Remedi, para el extremo Javier Cabrera y el volante Ignacio Sosa, pero el jugador de 33 años no pudo definir antes del cierre del defensor Rojo, y el tiro del volante central fue bajo y a las manos de Arias.

Martínez, a los 37 minutos, tras recibir una falta dentro del área, aprovechó un penal y sacó un remate potente al ángulo derecho del arquero Cortés, para el 2-1.

El extremo Javier Cabrera hizo una jugada individual sensacional sobre el costado derecho, a un minuto del final, deshaciéndose de dos rivales, pero su remate se fue apenas desviado por el poste izquierdo de Arias.

Un minuto después, el lateral Martirena metió un centro buscapié muy potente al segundo palo, que Martínez intentó desviar al gol pero no pudo, por centímetros.

En un final de partido cargado de emociones, el equipo de Costas se quedó con el triunfo en el cuarto minuto de descuento: tras un tiro libre desde la derecha, Pardo quedó libre de marca por el segundo palo y cabeceó alto, por el poste derecho para sellar un triunfo épico.