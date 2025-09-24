​Racing venció 1-0 a Vélez y clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores: el minuto a minuto 

Hoy martes 23 de septiembre, Racing y Vélez se miden en el Cilindro de Avellaneda por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En la ida en Liniers, la Academia ganó 1-0, por lo que con un eempate le alcanzaría al equipo dirigido por Gustavo Costas para avanzar a la semifinal.

Cómo ver Racing vs Vélez en vivo por TV y on line

El partido contará con la televisación de Fox Sports y Disney Plus. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Racing vs Vélez

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

La probable formación de Vélez vs Racing

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.