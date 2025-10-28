​Racing tuvo banderazo y una conmovedora despedida de sus hinchas 

Con cánticos fervorosos, banderas y hasta fuegos artificiales, miles de hinchas de Racing se congregaron este lunes en el playón lindero con el estadio Presidente Perón para una impresionante despedida al plantel, que se concentrará en Pilar a la espera de la revancha por las semifinales de Copa Libertadores de este miércoles en el Cilindro de Avellaneda ante Flamengo, donde debe remontar el 0-1 que se trajo de Brasil.

“En la cancha de Racing vamos a ganar y la vuelta vamos a dar”, cantaban los simpatizantes, muchos de ellos agolpados y hasta colgados de las alambradas, al plantel completo de jugadores que, con ropa de entrenamiento, observaba con fascinación las bengalas y el entusiasmo de su afición. Junto a ellos también estaba el histórico ex arquero “Nacho” González, integrante del cuerpo técnico, y por supuesto el DT Gustavo Costas (factótum de la convocatoria) y su hijo Gustavito.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1982944559379148878

“Este partido lo damos vuelta entre todos”, había afirmado días pasados el entrenador de Racing, totalmente convencido de que la unión hace la fuerza. Y el conmovedor banderazo brindado por los simpatizantes de la Academia antes de subirse al micro fue una inyección anímica y una caricia para los jugadores.

“Hola familia racinguista, quiero invitarlos mañana a las 7 de la tarde para despedir al plantel, antes de ir a concentrar a Pilar. Quiero invitarlos a todos para dar el apoyo para estos jugadores que dejan la vida por los colores. Si estamos juntos, vamos a poder lograr este sueño que buscamos durante tantos años”, pidió este domingo Costas.

https://twitter.com/LeandroAdonio/status/1982580546850205763

Costas tiene plena fe que el equipo se lo va a dar vuelta a Flamengo y así lo manifestó en el mismísimo Maracaná tras el 1-0 en contra: “Ellos tiene un equipazo, tienen una billetera más grande, tienen muchas más cosas. Pero estamos más vivos que nunca, y en casa nos vamos a jugar el sueño de poder ir a Lima… Poder no, vamos a ir a Lima”. Confianza ciega.

A pesar de las lesiones y de haber perdido a Santiago Sosa, su jugador más regular (este lunes fue intervenido quirúrgicamente con éxito), el DT racinguista desborda de fe y piensa en Juan Nardoni como reemplazante natural de Sosa. Y para acompañar en ofensiva a Adrián “Maravilla” Martínez, no se descarta la presencia de Adrián “Rocky” Balboa e incluso la de Luciano Vietto para este miércoles ante Flamengo, donde es un hecho que el equipo tendrá otro apoteósico recibimiento cuando salga a la cancha para jugarse a todo o nada su boleto a la final.