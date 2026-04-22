​Racing se tomó revancha de la Primera y le ganó el clásico a Independiente 

Esta vez no hubo penal picado. En la misma cancha donde Maravilla Martínez quiso hacer el gol por el que se lo recordara para siempre, con ese pinchadita que se fue por arriba del travesaño, desde su lugar los pibes de Racing se tomaron revancha ante Independiente y lograron un triunfo muy festejando, en un cruce que tuvo un final caliente con tumultos y la expulsión de Joel Medina en el local.

Tras aquella derrota dolorosa por 1-0 que sufrió la Primera ante Independiente, el 4 de abril pasado, la Reserva de la Academia no perdonó en su clásico de Avellaneda. Con mucho carácter, en el estadio Libertadores de América, dio vuelta el resultado y se impuso 2-1 con goles de Gonzalo Leiva y Alejandro Tello.

Con esta victoria, el conjunto de Chirola Romero quedó tercero en la Zona, en franja de clasificación a cuartos de final, y estiró una muy buena racha sobre el Rojo : llegó a su quinto derbi de ciudad consecutivo sin derrotas, con cuatro triunfos y un empate. Independiente, además de irse de su casa con los bolsillos vacíos, bajó al quinto lugar.

El Rojo empezó algo mejor, pero…

Habían arrancado mejor los juveniles de Carlos Matheu. De entrada presionaron, asumieron la posesión en campo rival y ese posicionamiento alto les permitía recuperar rápido la pelota cuando la perdían. Poco a poco, cuando Racing ya había salido de ese comienzo incómodo, llegó el gol de Medina, quien le pegó con cara interna, con un pase a la red, como solía llamar el Flaco Menotti a esas definiciones.

En la Acade marcaron Leiva y Tello; en el Rojo, Medina. Foto: Prensa Independiente. En la Acade marcaron Leiva y Tello; en el Rojo, Medina. Foto: Prensa Independiente.

La Academia tomó confianza y detectó que el fondo del Rojo, sobre todo su arquero y los dos zagueros, no tenían una buena noche. Racing desplegó autoridad, comenzó a ganar en los duelos individuales. Iniciaba en tres cuartos con la habilidad de Ezequiel Pérez, una de las figuras, y adelante aprovechaba las desatenciones del fondo del adversario.

Terminó caliente el partido entre los jugadores en la cancha de Independiente. Terminó caliente el partido entre los jugadores en la cancha de Independiente.

Lo dio vuelta con mucha personalidad