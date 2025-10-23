​Racing se quedaría sin Sosa para la vuelta de semifinales con Flamengo 

Luego de la caída 0-1 ante Flamengo en el Maracaná por la ida de semifinales de Copa Libertadores, el volante Santiago Sosa encendió la alarma en Racing, dado que este juevesse confirmó que tiene una fractura de seno maxilar superior derecho, producto del codazo que recibió de su compañero Marcos Rojo cuando finalizaba el encuentro, y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, por lo que peligra su presencia para la revancha en el Cilindro.

Sosa -una de las grandes figuras de la Academia, que en una semana intentará meterse en la final de la Copa Libertadores por primera vez en 58 años- despertó gran preocupación por su estado tras la finalización del juego en Río de Janeiro.

La acción entre los jugadores de Racing se dio cuando fueron a disputar una pelota por la vía aérea y el ex Boca impactó su codo en el rostro de Sosa, que lo dejó tendido, ensangrentado y con evidente daño en su ojo derecho que, por la inflamación en el párpado, paulatinamente se le fue cerrando y hasta le impidió ver. No obstante, el mediocampista continuó en cancha hasta el pitazo final.

Luego del fortísimo golpe recibido por su compañero Rojo, el capitán de la Academia terminó el partido con un vendaje en la cabeza mientras que, a medida que pasaban los minutos, su apariencia iba empeorando producto de los moretones en la zona.

Sosa será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo-facial para determinar los pasos a seguir, aunque difícilmente llegue al duelo de vuelta en Avellaneda en óptimas condiciones, ya que este tipo de lesiones demandan entre 4 y 6 semanas.

El atacante brasileño Pedro, una de las grandes figuras de Flamengo, se perderá la revancha ante Racing debido a una fractura en su antebrazo derecho.

Pedro, verdadera complicación para la defensa de Racing durante el partido que se jugó este miércoles en el Maracaná, sufrió la lesión luego de un choque con Sosa.

Luego de dicha acción, el delantero quedó tirado en el piso y, tras ser asistido por los médicos, siguió presentando molestias en la zona hasta que fue reemplazado en el complemento por Bruno Henrique.

En la ida, Pedro se mostró como referencia no sólo en el área racinguista sino también colaborando en la generación de juego ofensivo y rotando constantemente con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, su socio en el Mengao, que dirimirá con el equipo de Gustavo Costas por un boleto a la final el próximo miércoles 29 de octubre en el Estadio Presidente Perón.