​Racing perdió en Montevideo ante Peñarol pero continúa con chances 

Racing perdió como visitante por 1-0 ante Peñarol de Uruguay, en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo.

El único gol del encuentro para los locales lo convirtió David Terans, a los 33 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el equipo comandado por Gustavo Costas está obligado a ganar en el duelo de vuelta, que tendrá lugar el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, desde las 21.30.

El visitante consiguió mantener el cero durante gran parte del encuentro, pero el tanto del volante le complicó la serie, en un típico duelo de Copa, jugado con intensidad por los dos equipos.

En una pareja primera mitad, la ocasión más clara la tuvo el local con un remate de Maximiliano Silvera que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Gabriel Arias, a los 44 minutos.

Por su parte, Racing había logrado romper el cero con un disparo de Martirena desde fuera del área, que se coló por el ángulo superior derecho del guardameta Brayan Cortés, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego de Santiago Solari al momento de entrar en contacto con la pelota.

Una de las polémicas de la noche surgió enseguida, ya que el árbitro expulsó a Adrián Martínez, por una fuerte entrada sobre un rival, pero tras revisar el VAR dio marcha atrás y le sacó tarjeta amarilla al delantero de Racing.

Sobre el final, el conjunto dirigido por Diego Aguirre estuvo cerca de abrir el marcador con un remate del delantero Maximiliano Silvera que se estrelló en el travesaño.

En un segundo período con desarrollo similar al primero, Terans fue el encargado de plasmar en el resultado la leve superioridad de los locales. El mediocampista conectó de cabeza un pase con el pecho de Matías Arezo, y le ganó el duelo al guardameta chileno para darle la victoria al local.

Poco después hizo su debut Marcos Rojo, cuando el cuadro argentino buscaba con empuje llegar al empate para llevarse un resultado positivo. Sin embargo, la defensa rival estuvo sólida e impidió que Racing llegue con claridad a su área.