​Racing no renovó automáticamente a Vietto, aunque buscará retenerlo 

Racing Club de Avellaneda confirmó que no ejecutará la extensión automática del contrato del delantero Luciano Vietto.

Pese a la determinación, la dirigencia negociará para sellar la continuidad del futbolista puesto que, para el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Gustavo Costas, Vietto es una pieza importante del plantel y buscarán retenerlo.

La decisión fue tomada por un factor económico, ya que el salario que hubiese pasado a cobrar el jugador en esta renovación automática sobrepasaba los límites que la comisión directiva estaba dispuesta a otorgar. Además, otro de los factores fue el rendimiento: sus números del último semestre no fueron los esperados.

La situación de Vietto refleja así una postura cada vez más habitual en el fútbol argentino: priorizar el equilibrio financiero sin descuidar el armado del plantel. Racing entiende que no puede comprometer recursos por encima de su presupuesto, aun tratándose de un jugador con recorrido europeo y valor simbólico para el club. La intención de renegociar un nuevo vínculo en otras condiciones muestra que la decisión no es un portazo sino una búsqueda de equilibrio entre lo deportivo y lo económico.

De cara al próximo mercado de pases, la continuidad de Vietto dependerá de su disposición para aceptar una rebaja salarial y del interés de otras instituciones. Mientras tanto, la dirigencia y el cuerpo técnico deberán evaluar si es posible retener a un futbolista que, más allá de un semestre irregular, sigue siendo considerado importante en la estructura del equipo que proyecta el DT Costas.