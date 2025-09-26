​Racing: Nardoni está en duda para semifinales de Copa Libertadores  

Racing recibió una noticia que encendió las alarmas en Avellaneda, ya que Juan Nardoni sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y estará varias semanas alejado de las canchas, por lo que su presencia está en duda para las semifinales de la Copa Libertadores.

El mediocampista central, que apenas pudo disputar unos minutos en el encuentro de vuelta ante Vélez, se sometió a estudios que confirmaron lo que se temía en el cuerpo técnico de Gustavo Costas, y la lesión lo deja automáticamente afuera de partidos importantes en el calendario de Racing.

Según los tiempos de recuperación estimados, Nardoni necesitará al menos 21 días para dejar atrás la lesión muscular, lo que significa que se perderá el clásico de Avellaneda frente a Independiente y la serie de cuartos de final de la Copa Argentina ante River, dos compromisos de gran relevancia para la Academia.

El gran interrogante es si podrá estar disponible para las semifinales de la Copa Libertadores, que se jugarán entre el 21 y 29 de octubre. Nardoni llegaría justo a la ida de las semifinales, pero el problema será su falta de ritmo de competencia, ya que no tendría partidos previos para sumar minutos y llegar en plenitud física.

Ante esta situación, Costas deberá evaluar si lo arriesga de entrada o si prefiere resguardarlo para la revancha, dependiendo de cómo llegue el equipo y del resultado del primer partido.

Nardoni había llegado a los cuartos de final entre algodones luego de haber terminado con molestias en la ida, por lo cual no fue al banco en el partido ante Huracán y se lo cuidó especialmente para que llegara al cruce decisivo frente a Vélez.

Ahora, Racing deberá rearmarse en el mediocampo y buscar alternativas mientras espera que el mediocampista se recupere y pueda reaparecer en el tramo más importante del año.

La organización de la Copa Argentina definió que el partido entre River y Racing por cuartos de final se lleve a cabo el jueves 2 de octubre a las 18 en el estadio Gigante de Arroyito de la ciudad de Rosario.

El ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales con Independiente Rivadavia, que viene de eliminar a Tigre en los cuartos de final.

River llega golpeado a este cruce, ya que viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores al caer ante Palmeiras de Brasil con un global de 5-2.

Además, en la última fecha del Torneo Clausura los dirigidos por Marcelo Gallardo perdieron 2-0 contra Atlético Tucumán, por lo que este fin de semana irán en busca de un triunfo ante Deportivo Riestra para ganar confianza antes del cruce con la Academia.

Racing, por su parte, pudo dejar atrás el desastroso arranque de semestre que había tenido y, luego de que su director técnico haya tomado decisiones fuertes, como sacarle la titularidad al arquero y capitán Gabriel Arias, logró encadenar cuatro victorias consecutivas.

Dos de ellas fueron en el Torneo Clausura ante San Lorenzo y Huracán, mientras que en la Copa Libertadores venció 1-0 a Vélez tanto en la ida como en la vuelta para meterse entre los cuatro mejores de América por primera vez en 28 años.

Este será el segundo cruce entre River y Racing en la Copa Argentina. El único antecedente data de las semifinales de la edición 2012, en la que el equipo de Avellaneda se impuso en los penales tras igualar sin goles en los 90 minutos. Aquella fue la mejor participación de la Academia en la Copa Argentina, ya que luego sólo pudo alcanzar las semifinales en 2015 (perdió 1-0 con Rosario Central).

River, por su parte, va en busca de su cuarto título en la Copa Argentina, que ya ganó en 2016, 2017 y 2019.