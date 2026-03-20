​Racing (C) eligió y Centurión tendrá un nuevo entrenador 

La destitución de Pablo Fornasari en Racing de Córdoba luego de haber ganado, empatado y perdido en una ocasión fue sorpresiva. Cuando Manuel Pérez explicó que la decisión había sido tomada por el cambio de Centurión (el deté lo metió a los 21′ y lo sacó a los 73′), las cosas quedaron un poco más claras, pero el equipo ya se encontraba a la deriva. Y por eso la CD se puso manos a la obra y, tras una semana, cerró a Pedro Llorens como nuevo entrenador. Su mandato comenzará una vez terminado el encuentro ante San Miguel.

Cuando se hablaba de técnicos para la Academia, el nombre del viejo conocido aparecía en los radares. Tras la negativa de Darío Franco, Alfredo Grelak y Alejandro Orfila, finalmente desde el club se decantaron por uno que ya sabe lo que es estar dentro del banco en Nueva Italia y ascender con la institución. Su cuerpo técnico estará formado junto con Facundo Bonvín como ayudante de campo y Pablo Mansilla como preparador físico.

Muchas veces cuando se buscan entrenadores, uno de los requisitos para la contratación es que tengan la cualidad de ganadores. Y Pedro Llorens la tiene. Nunca fue el deté principal de Racing, pero si fue colaborador en dos años de alegría. Cuando el equipo a scendió del Regional al Federal y del Federal a la Primera Nacional, él estaba ahí como ayudante. Fue parte de los ciclos de la Tota Medina, Carlos Bossio y Diego Cochas

Uno de los ascensos que tiene en el lomo. Uno de los ascensos que tiene en el lomo.

Su última experiencia como deté principal en un equipo fue en Olimpo, en 2024. 24 partidos duró su aventura en Bahía Blanca y 1 1 victorias, 7 derrotas y 6 victorias fue su saldo. Ahora, dirigirá en la Primera Nacional por primera vez con el objetivo de estabilizar a la Academia y llevarlo hasta los primeros puestos.

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