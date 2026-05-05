​Quilmes y Chacarita empataron y se llevaron resultado que no le sirve a ninguno 

Hay partidos que generan una expectativa más grande que el resto de los duelos de la jornada. Y este Quilmes-Chacarita era uno de ellos. Es que en la previa pintaba para ser un partidazo. No solo por la historia que tienen estos dos dentro de la categoría, sino por la necesidad imperiosa que tenían ambos por sumar de a tres y llevarse la victoria. Pero el desarrollo estuvo lejos de ser lo esperado. “Mucho ruido y pocas nueces”, señala el famoso dicho, que le queda a la perfección a esta igualdad sin tantos. Se dice que algunos de los que vieron el partido se durmieron a los 30’ y siguen de largo hasta mañana…

Se vaticinaba una noche ideal de fútbol. Y fue justamente eso lo que faltó: fútbol. El marco era inmejorable. El Cervecero llenó el Centenario pese al condicionante de jugar un día laboral. Lo último que faltaba era que los 22 adentro de la cancha otorguen un buen espectáculo, tanto a sus hinchas como a los neutrales.

No se sacaron ventajas. @qacoficial No se sacaron ventajas. @qacoficial

Por el contrario, los 90’ estuvieron llenos de imprecisiones. Y no vale decir que los de Gracián o los de Grabinski se aferraron al puntito inteligente porque no fue así. Simplemente estuvieron inconexos, demasiado. Los ataques prometedores nunca eran finalizados de buena manera debido a las imprecisiones que abundaron a lo largo del partido.

Mucho error no forzado. Muchísimos duelos. Los dos necesitaban una victoria pero ninguno hizo méritos suficientes como para llevársela. Tal vez un tímido dominio del local podría haber decantado la balanza para Zona Sur, pero ni eso. Una situación que grafica a la perfección lo que fue el partido: los arqueros casi no tuvieron trabajo. No hubo enormes atajadas ni de Bologna ni de Canadell…

Chaca no llega a aprovechar sus enviones y sigue viéndose abajo en la tabla. Quilmes llegó a su cuarto encuentro sin victorias. Qué pinta tenía y qué feo fue…

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