​Quiénes son los juveniles de Boca que se ganaron un lugar y harán la pretemporada en Primera 

Con el inicio de la pretemporada, Boca (que sigue sin refuerzos oficiales) ya tiene varias certezas antes de arrancar el nuevo calendario, que volverá a tener Copa Libertadores. Además de haberse efectivizado la continuidad de Claudio Ubeda, algunos jugadores supieron que no serán tenidos en cuenta. Sin embargo, la contracara fue la presencia de cinco juveniles que comenzarán a entrenar con el plantel de Primera.

Después de un gran cierre de año para los dirigidos por Mariano Herrón, (quienes se consagraron campeones del Clausura ante Gimnasia y luego del Trofeo de Campeones ante Vélez) varios de los titulares de la Reserva comenzaron a pedir pista. Por lo tanto, varios de ellos tendrán la posibilidad concreta de mostrarse en un 2026 que exigirá un plantel largo para competir en torneos locales e internacionales.

Los juveniles que se suman a la pretemporada de Boca

Los cinco juveniles que se incorporarán a la pretemporada son Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Sebastián Díaz Robles, Tomás Aranda y Leonel Flores. Todos fueron protagonistas del equipo de Herrón en los dos títulos obtenidos. De hecho, la mayoría fueron titulares a lo largo de la temporada.

El caso más resonante es el de Gorosito, que viene de un gran segundo semestre no solo en Boca, sino también en la Selección Sub 20 de Diego Placente. El lateral se consolidó dentro del 11 y tuvo una destacada actuación en el Mundial de su categoría, donde marcó un gol ante Italia y repartió tres asistencias.

Boca Juniors – Dylan Gorosito y su sueño en la vuelta a los trabajos en Boca

Por su parte, Díaz Robles y Zampieri fueron piezas importantes en Reserva. Si bien no tuvieron tantos minutos en el cierre del Clausura (solo Zampieri jugó ante Gimnasia) tanto el arquero como el lateral izquierdo se ganaron un lugar en la pretemporada.

Por otro lado, Aranda (enganche de 18 años) fue uno de los jugadores más determinantes en los playoffs del Clausura. Fue figura ante Gimnasia y terminó siendo elegido MVP de ese encuentro.

Finalmente, Flores fue uno de los goleadores del equipo en la final y distinguido como el jugador con mayor proyección del torneo, cerrando el 2025 con 10 tantos y cuatro asistencias.

El juvenil que iba a ser tenido en cuenta y se irá a préstamo

El otro juvenil que estaba en los planes para comenzar la pretemporada con Primera era Valentino Simoni, goleador y una de las piezas claves del equipo de Herrón. Sin embargo, el delantero se irá a préstamo a Gimnasia de Mendoza, uno de los recién ascendidos a Primera, en busca de sumar minutos y rodaje en el máximo nivel.

