​Quiénes son los cinco jugadores de la Selección que debutaron en mundiales contra Jordania 

Si bien el foco de la Selección está con la clasificación a 16vos como líder e invicto tras el triunfo ante Jordania, por detrás hay varias cosas para analizar. Y una de ellas es el hecho de que, contra los asiáticos, cinco jugadores tuvieron su estreno absoluto en mundiales: Marcos Senesi, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Valentín Barco y José Manuel López.

Ninguno de ellos había sumado minutos en los primeros dos partidos de la Copa del Mundo (cosa que sí hicieron otros que ya debutaron en esta edición como Nico Paz, Nico González o Facundo Medina), y ante la decisión de Scaloni de darle rodaje a todos, tuvieron la oportunidad de hacerlo en el cierre de la fase de grupos.

Lo Celso y Senesi, dos de los que se estrenaron en Mundiales (EFE/ Mariscal). Lo Celso y Senesi, dos de los que se estrenaron en Mundiales (EFE/ Mariscal).

Ahora bien, ¿hay alguno del plantel actual que todavía no tuvo acción en mundiales? Sí, y son casos más complicados porque se trata de los dos arqueros suplentes: Gerónimo Rulli (quien estuvo convocado en Qatar pero no ingresó en ningún partido) y Juan Musso.

Uno por uno, los debutantes en Mundiales contra Jordania

Senesi, que se metió en la lista definitiva por la lesión de Leonardo Balerdi, fue desde el arranque compartiendo zaga junto a Nicolás Otamendi. Disputó los 90 minutos como segundo marcador central y completó un gran partido.

Lo Celso fue el que más se destacó: también como titular (jugó 60 minutos), convirtió un golazo de tiro libre en su tan esperado estreno mundialista. En Rusia 2018 fue convocado y no sumó ningún minuto, mientras que en Qatar 2022 quedó desafectado por lesión.

Simeone se paró por volante por derecha, un poco más adelante que Exequiel Palacios, quien ofició de lateral. El jugador del Atlético Madrid salió a los 26′ del segundo tiempo por Valentín Barco, otro debutante: el Colo se posicionó en el mismo lugar que Giuliano y jugó casi 20 minutos.

Giuliano, otro que tuvo su debut (AP Photo/Julio Cortez). Giuliano, otro que tuvo su debut (AP Photo/Julio Cortez).

Y el Flaco López cierra la lista: ingresó por Julián a los 37′ del complemento, y si bien no tuvo mucho contacto con la pelota, tuvo su gran estreno en una Copa del Mundo.

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