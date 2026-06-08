​Quién es y cómo juega Mauro Arambarri, el segundo refuerzo de River 

En el fútbol moderno, tener un #5 polifuncional es tan indispensable como poner una X en el centro en el inicio de una partida de tateti. No asegura ganar ni con la pelota ni con la lapicera, claro, pero es una importante ventaja en una zona neurálgica que siempre hay que coparle al rival. Por eso, tras la llegada de Nicolás Otamendi y al margen de la búsqueda imperiosa del #9 y de un revulsivo, Eduardo Coudet consideró que sumarle competencia a Aníbal Moreno y Fausto Vera potenciará al plantel y el apuntado fue Mauro Arrambarri, quien supo ser verdugo del Chacho en LaLiga y en las últimas horas se transformó en el segundo refuerzo de River.

Con 268 partidos en un club que lo vio llegar con apenas 21 años y donde ya se transformó en una leyenda absoluta, dentro del top four de jugadores con más partidos en la institución, el acuerdo se dio por alrededor de 6 millones de euros a cambio de la totalidad del pase: el 50% pertenecía al club español, el 30% lo conservaba Boston River y el 20% restante era del propio Arambarri. Se espera que en los próximos días viaje a Argentina para firmar un contrato que se extenderá hasta diciembre del 2029.

¿Por qué Arambarri? El charrúa ha demostrado ser un mediocampista box to box en una de las mejores ligas del planeta, con un importante despliegue físico y la virtud de poder ser sostén del círculo central en soledad, sin la necesidad de un ladero a su lado. Sin embargo, a pesar de la garra charrúa que recorre su sangre, no tiene sólo un rol defensivo fundamental en Getafe.

Arambarri frente a Messi en un Barcelona – Getafe. AP. Arambarri frente a Messi en un Barcelona – Getafe. AP.

Con el correr de los partidos y del roce internacional se transformó en un jugador más completo que pisa el área rival: suma 19 goles -anotó varios de cabeza a pesar de su 1.75m de altura- y 11 asistencias en su carrera, estadísticas importantes para un jugador que en sus inicios se caracterizó más por cortar el juego rival que por generar el propio.

Con 37 partidos jugados sobre 38 en la última temporada de LaLiga, de los cuales completó 31, el nacido en 1995 en la ciudad de Salto, además de su experiencia internacional y esa intensidad para ir a quitar que no poseen los otros volantes del plantel, el hecho de manejar la pelota parada tanto en tiros libres como en penales (dos de los tres goles que festejó ante el Alavés de Coudet fueron por esta vía) es otro aspecto que destaca su llegada.

De hecho, fue una de las piezas más importantes para que la institución pasara de pelear constantemente por la permanencia en la Liga Española a clasificarse para la Europa League en el 2019 y la Conference League en esta temporada, en la que terminaron séptimos (3.255′ en 37 encuentros, seis goles y dos asistencias).

Goles del uruguayo Mauro Arambarri del Getafe al Alavés de Coudet

Mientras descansa junto a su familia en su campo de Uruguay, el ex Defensor Sporting, Boston River y Burdeos se despidió del Getafe, donde lo definen como “uno de los líderes indiscutibles del vestuario, aportando carácter, compromiso y calidad en la medular”, destacando también que “su regularidad y entrega le han llevado a ganarse un lugar de privilegio entre los grandes referentes de la historia getafense, ocupando un sitio en el selecto grupo de jugadores que más veces han defendido el escudo azulón”.

Mauro Arambarri, junto a su familia (IG). Mauro Arambarri, junto a su familia (IG).

Con pasado en la Sub 20 de su país, a Arambarri no le jugó a favor el amplio recambio que posee Uruguay en esa zona para ganarse un lugar en la consideración general: suma 12 partidos desde agosto del 2020, cuando fue su primera convocatoria, y no es citado desde unos amistosos de mediados del 2022, previos al Mundial de Qatar. Sin embargo, logró meterse en las prelistas de 55 jugadores del 2022 y 2026. Con Valverde, Bentancur, Ugarte, De la Cruz, De Arrascaeta y compañía, la cosa fue bastante compleja.

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