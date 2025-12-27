​Quién es Jaroszewicz, el joven arquero de River que firmó su primer contrato 

A una semana del viaje de River a San Martín de los Andes para encarar la etapa más exigente de la pretemporada, el club aseguró a una nueva promesa: Franco Jaroszewicz. El arquero de 19 años firmó su primer contrato profesional, que lo vincula con la institución hasta diciembre de 2028, en un acto del que participó Mariano Barnao, gerente de Fútbol.

Actualmente se entrena junto al plantel profesional y todo indica que volvería a viajar a San Martín de los Andes para realizar la pretemporada. A comienzos de 2025 ya había sido parte de la preparación de verano, en un contexto particular: Santiago Beltrán llevaba apenas tres meses y medio de recuperación de la lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, y Marcelo Gallardo necesitaba sumar un quinto arquero a la nómina para trabajar de manera equilibrada.

Jaroszewicz firmó su primer contrato en River. Foto: prensa River Jaroszewicz firmó su primer contrato en River. Foto: prensa River

Tras arribar a River a los cinco años y completar todo su recorrido formativo en las divisiones Infantiles y Juveniles, Jaroszewicz tuvo una destacada participación en la Reserva durante 2025 y también fue citado para un partido de Primera frente a Sarmiento, en Junín. La convocatoria se dio a raíz de la baja de Jeremías Ledesma, suplente de Franco Armani, quien quedó al margen por una lumbalgia. Con Santiago Beltrán —arquero de la Reserva— afectado como sparring de la Selección Argentina en Miami, el lugar en el banco lo ocupó Franco Jaroszewicz, de 18 años, quien se convirtió así en el reemplazante de FA1 ante el Verde de Junín.

Con experiencia en la Selección Sub 17, este lungo de 1,89 metro y perfil zurdo ya integró los procesos de Juveniles. Incluso en 2022, con apenas 15 años, Franco recibió su primera citación para Reserva: fue suplente de Lucas Lavagnino por la baja por suspensión de Leo Díaz.

“Muy hincha de River”, tal como le contó al sitio oficial del club, Jaroszewicz se define como “bueno achicando en los mano a mano y seguro en el juego aéreo” y tiene como referentes a Neuer, Ter Stegen y Dibu Martínez además de Armani, con quien ya compartió pretemporada.

Lo cierto es que los comienzos de Jaroszewicz poco tenían que ver con los guantes. En sus primeros pasos en el fútbol infantil de Vélez, el pibe de 18 años se destacaba en la mitad de la cancha jugando de cinco. Sin embargo, un día faltó el arquero y él se puso los guantes, y a partir de ahí nunca los soltó. Es así que terminó llegando a River a los cinco años y rápidamente se transformó en una promesa que ya se destacó en Inferiores, Selección Sub 17 y que se dio el lujo de vivir su primera convocatoria vs. Sarmiento.

