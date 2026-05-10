​Quién es el pibe de San Lorenzo que puede tener un debut histórico ante River 

Así como en el River de Eduardo Coudet los juveniles como Lucas Silva o Lautaro Pereyra impresionan mientras suman sus primeros minutos en Primera, en San Lorenzo los pibes también dan que hablar. La gran sorpresa de la lista para visitar el Monumental fue Román Baigorria, mediocampista ofensivo de apenas 19 años que atraviesa un gran presente en Reserva y podría tener un debut histórico ante River.

Román Baigorria, pibe del Ciclón. Foto: San Lorenzo Román Baigorria, pibe del Ciclón. Foto: San Lorenzo

Zurdo, mendocino de Luján de Cuyo y categoría 2007, Baigorria llegó al Ciclón en 2020 y hoy es una de las grandes apariciones de las Inferiores azulgranas. Habitualmente juega como extremo en el equipo de Reserva, donde se destacó en los últimos meses por su desequilibrio, personalidad y capacidad para jugar mano a mano. Su crecimiento llamó la atención del cuerpo técnico de Primera, que comenzó a seguirlo de cerca y decidió incluirlo entre los concentrados para uno de los partidos más importantes del semestre.

El juvenil debutó en Reserva en septiembre de 2025 y rápidamente empezó a dejar señales de su potencial. De hecho, tras convertir su primer gol en la categoría, dejó una frase que reflejó su sentido de pertenencia: “San Lorenzo es mi vida. Dentro de la cancha dejo todo, soy otra persona, me gusta meter, jugar y tener la pelota, que es lo más lindo de todo”.

Román Baigorria, pibe del Ciclón. Foto: San Lorenzo Román Baigorria, pibe del Ciclón. Foto: San Lorenzo

A pesar del gran momento que atraviesa, Baigorria todavía no firmó contrato profesional con el club. Sin embargo, eso no impidió que apareciera como una de las sorpresas más fuertes de la convocatoria azulgrana para enfrentar a River en el Monumental.

Ahora, el juvenil tendrá la chance de vivir desde adentro un clásico grande del fútbol argentino y empezar a escribir su propia historia en Primera División.

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