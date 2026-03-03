​Qué sucedería si Irán es descalificado o se baja voluntariamente del Mundial 2026 

El fuego cruzado que Estados Unidos abrió contra Irán mantiene en vilo al planeta, pero también puso en duda la participación del equipo de Amir Ghalenoei en el Mundial 2026. Aunque por el momento solo son rumores, existe la posibilidad de que este elenco decida bajarse voluntariamente de la gran cita como protesta e, incluso, que sea descalificado como le sucedió a Rusia en la edición anterior. ¿Qué pasaría en cada caso?

Irán clasificó al Mundial 2026. (EFE) Irán clasificó al Mundial 2026. (EFE)

El reglamento establece que “si una asociación participante se retira o es excluida, el Consejo FIFA decidirá sobre su sustitución”. Teniendo en cuenta que el sorteo (que se llevó a cabo en diciembre) no puede repetirse y que deben mantenerse los mismos cupos por federación, el reemplazante debería ser el siguiente mejor clasificado de las Eliminatorias de Asia.

Eventualmente, el elenco suplente será incluido automáticamente en el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y heredará el mismo calendario que el competidor anterior. Por lo tanto, haría su debut el jueves 15 de junio frente a los de Oceanía.

El camino de Irán rumbo al Mundial 2026

Los Príncipes de Persia, ubicados en el 20° puesto del ranking FIFA, ocuparon el grupo E en la segunda ronda de las Eliminatorias Asiáticas junto a Uzbekistán, Turkmenistán y Hong Kong. En esta culminó puntero con 14 puntos tras cuatro triunfos y dos empates para acceder a la siguiente instancia donde terminó en lo más alto de la zona A con 23 unidades con la compañía de Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte.

¿Cómo le fue a Irán en otros Mundiales?

Irán ya dijo presente previamente en Mundiales, como lo fue en Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006, Brasil 2014 (donde enfrentó a la Selección), Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, hasta el momento, nunca pasó la fase de grupos.

