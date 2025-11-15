​Qué necesita Racing para clasificarse a playoffs y a la Sudamericana 2026: posible formación ante Newell’s 

Llega a la última fecha con algunas cuestiones que resolver Racing para poder tomar un respiro. Está cerca de lograrlo y, según lo que suceda en su partido ante Newell’s, se guardará o no los boletos para los playoffs del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2026, sin depender de otros partidos.

Después del triunfo por 1-0 sobre Defensa y Justicia, empatar en Rosario le alcanzará a la Academia para asegurarse la clasificación a los octavos de final, esto gracias a que Estudiantes o Tigre, que este domingo se enfrentarán entre ellos, dejarán puntos en el camino. Si pierde, ya dependerá de otros resultados.

A su vez, aun con una derrota puede meterse definitivamente en la Sudamericana del próximo año, siempre y cuando no reciba cuatro goles. Más allá de que la Academia tiene +12 y Lanús +9, los de Avellaneda tiene más goles a favor, algo que se toma como parámetro si se iguala en puntos y diferencia de gol.

Con relación a la Libertadores, por tabla anual hoy Racing ya no puede ingresar entre los tres primeros que irán a esa competencia, pero podría lograrlo si termina cuarto y sale campeón del Clausura alguno de los equipos que tiene arriba: Central, Boca o Argentinos. La vía más directa para Racing, claro, sería conquistar el torneo doméstico.

Facundo Cambeses atraviesa un gran momento en Racing. Foto: Prensa Racing. Facundo Cambeses atraviesa un gran momento en Racing. Foto: Prensa Racing.

En lo que a la formación respecta, dos dudas asoman en el equipo, una en defensa y la otra en el medio. Marco Di Cesare integró el 11 de arranque en los dos ensayos de la semana porque Nazareno Colombo estaba con una sobrecarga, aunque Naza viajará a Rosario. Mientras que en la práctica del jueves estuvo de arranque Agustín Almendra, pero al fía siguiente el DT probó con Adrián Toto Fenrández.

El titular que vuelve a escena en Racing

Como buenas noticias, Costas recupera a Gabriel Rojas, lateral por la izquierda que se perdió los últimos dos partidos debido a que realizó un trabajo de reacondicionamiento físico luego de un viejo desgarro. La misma actividad hace Juan Nardoni, pero a diferencia del defensor no fue citado para este partido; la idea es que reaparezca en un eventual octavos de final.

Además, Luciano Vietto y Marcos Rojo (desgarros), se sumaron a las bajas de Santiago Sosa (fractura en el hueso malar derecho), Matías Zaracho (distensión) y Franco Pardo (lesión grado tres con desprendimiento en el aductor proximal izquierdo).

Sosa aún es baja tras una fractura en su cara. Foto: Prensa Racing. Sosa aún es baja tras una fractura en su cara. Foto: Prensa Racing.

La posible formación de Racing ante Newell’s