​Qué le pasó a Max Verstappen en las 24 Horas de Nurburgring 

El final de una película que parecía soñada para Max Verstappen fue pesadillesco. El hombre que ganó cuatro títulos de Fórmula 1, se arremangó el buzo, se subió a un Gran Turismo y se dispuso a correr las 24 Horas de Nurburgring en el Infierno Verde estuvo a poco de ganarlas, posicionándose líder y debiendo llegar hasta el final para poner el broche, pero una falla en el Mercedes-AMG GT3 dejó a la tripulación con las manos vacías. ¿Qué pasó?

Cuando faltaban alrededor de tres horas para que concluyera la carrera de resistencia, el Mercedes #3 (el de Max) iba primero y el auto hermano, el #80, lo seguía sin intención de arrebatarle la gloria. Entonces, el neerlandés paró en boxes, hizo el cambio de piloto, se subió el español Dani Juncadella y la máquina alemana dejó de responder.

El Mercedes de Verstappen siendo examinado. (Thomas Frey/dpa via AP) El Mercedes de Verstappen siendo examinado. (Thomas Frey/dpa via AP)

Se supo cuál fue el problema que sufrió el Mercedes de Verstappen

Aunque llegó a dar dos vueltas, el compañero de Verstappen comenzó a sentir unas vibraciones extrañas, el auto perdió rendimiento y regresó a boxes para ver qué le pasaba. “Resultó que teníamos daños en el eje de transmisión, lo que por desgracia también causó daños colaterales adicionales en la suspensión y otras piezas alrededor del semieje trasero derecho. Por eso ahora se necesita una reparación mayor para volver a dejar el coche en condiciones de rodar“, explicó Stefan Wendl, uno de los jefes de Mercedes-AMG Motorsport, según señaló Motorsport.

Tras la enorme decepción, el piloto de Red Bull se descargó en sus redes sociales: ” Un desenlace muy desafortunado y frustrante, pero estas cosas pueden pasar. Aun así, disfruté mucho la experiencia junto a Jules Gounon, Lucas Auer y Dani Juncadella. Gracias al equipo y a todos en el circuito por su apoyo”.

Verstappen en el box de Mercedes. (Thomas Frey/dpa via AP) Verstappen en el box de Mercedes. (Thomas Frey/dpa via AP)

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