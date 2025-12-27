​Qué dijo Madelón sobre la posibilidad de que Ignacio Malcorra vuelva a Unión 

La novela de Ignacio Malcorra en Rosario Central sigue sin llegar a una resolución. Todo indica que el futbolista de 38 años no va a renovar su vínculo con el conjunto rosarino y tendrá que buscar un nuevo club para continuar su carrera profesional.
En ese contexto, su nombre volvió a sonar en Unión, aunque no es el único club del futbol argentino que lo sigue de cerca: Talleres, Banfield, Racing y Gimnasia también manifestaron su interés. En Santa Fe, su posible regreso reaviva recuerdos de su paso exitoso por la institución entre 2014 y 2016, etapa en la que dejó una huella en el corazón de los hinchas tatengues.
Sin embargo, tanto la Comisión Directiva como el cuerpo técnico mantienen una postura más fría respecto a su posible regreso y entienden que, de cara a este mercado d pases, existen otras prioridades por atender, como la necesidad de un arquero tras las salidas de Matías Tagliamonte y Tomás Durso.
¿Qué dijo Madelón sobre Malcorra?
Leonardo Madelón, que dirigió a Malcorra en su segundo ciclo como entrenador del Tatengue, fue consultado en junio de este año sobre la posibilidad de que regrese al conjunto santafesino y fue cauto: “Nacho es un hijo mío, hablo mucho con él, pero yo tengo que poder ver que es un jugador que lo tuve hace diez años y eran otras maneras.”
Y aunque en los hinchas tatengues es un nombre que despierta una mezcla de ilusión y nostalgia, el pensamiento futbolístico del entrenador no parece alinearse con las características actuales del futbolista: “No sé si hoy me puede hacer caso como cuando le pedía que corra de área a área, hoy no sé si está para otra cosa”.
Hay que ver si quiere venir, a mi obviamente me gustaría tenerlo: tiene una pegada magnífica y espectacular, eso se descarta. Lo veo difícil, es un jugador maravilloso, pero está grande”, concluyó.
Su paso por Unión
El rionegrino llegó a Unión en 2014 tras su paso por Aldosivi y completó cuatro temporadas hasta que pasó a jugar en el Tijuana de México. En el conjunto santafesino disputó 68 partidos, convirtió 20 goles y dio 22 asistencias, y se convirtió en una de las piezas más determinantes del equipo.
Hasta el momento, la vuelta de Malcorra es un deseo más que una posibilidad concreta: la situación económica de la institución y la falta de sintonía entre las características actuales del futbolista y la idea de juego de Madelón hacen que su vuelta resulte poco probable. Su futuro se mantiene como una incógnita.