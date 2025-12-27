​Qué dijo Madelón sobre la posibilidad de que Ignacio Malcorra vuelva a Unión 

La novela de Ignacio Malcorra en Rosario Central sigue sin llegar a una resolución. Todo indica que el futbolista de 38 años no va a renovar su vínculo con el conjunto rosarino y tendrá que buscar un nuevo club para continuar su carrera profesional.

En ese contexto, su nombre volvió a sonar en Unión, aunque no es el único club del futbol argentino que lo sigue de cerca: Talleres, Banfield, Racing y Gimnasia también manifestaron su interés. En Santa Fe, su posible regreso reaviva recuerdos de su paso exitoso por la institución entre 2014 y 2016, etapa en la que dejó una huella en el corazón de los hinchas tatengues.

Sin embargo, tanto la Comisión Directiva como el cuerpo técnico mantienen una postura más fría respecto a su posible regreso y entienden que, de cara a este mercado d pases, existen otras prioridades por atender, como la necesidad de un arquero tras las salidas de Matías Tagliamonte y Tomás Durso.

¿Qué dijo Madelón sobre Malcorra?

Leonardo Madelón, que dirigió a Malcorra en su segundo ciclo como entrenador del Tatengue, fue consultado en junio de este año sobre la posibilidad de que regrese al conjunto santafesino y fue cauto: “Nacho es un hijo mío, hablo mucho con él, pero yo tengo que poder ver que es un jugador que lo tuve hace diez años y eran otras maneras.”

El abrazo entre Malcorra y Madelón en Arroyito

Y aunque en los hinchas tatengues es un nombre que despierta una mezcla de ilusión y nostalgia, el pensamiento futbolístico del entrenador no parece alinearse con las características actuales del futbolista: “No sé si hoy me puede hacer caso como cuando le pedía que corra de área a área, hoy no sé si está para otra cosa”.

Hay que ver si quiere venir, a mi obviamente me gustaría tenerlo: tiene una pegada magnífica y espectacular, eso se descarta. Lo veo difícil, es un jugador maravilloso, pero está grande”, concluyó.

Su paso por Unión

El rionegrino llegó a Unión en 2014 tras su paso por Aldosivi y completó cuatro temporadas hasta que pasó a jugar en el Tijuana de México. En el conjunto santafesino disputó 68 partidos, convirtió 20 goles y dio 22 asistencias, y se convirtió en una de las piezas más determinantes del equipo.

Malcorra en su paso por Unión de Santa Fé.

Hasta el momento, la vuelta de Malcorra es un deseo más que una posibilidad concreta: la situación económica de la institución y la falta de sintonía entre las características actuales del futbolista y la idea de juego de Madelón hacen que su vuelta resulte poco probable. Su futuro se mantiene como una incógnita.

