​Qué dijo Gustavo Alfaro antes de jugarse la clasificación a 16avos contra Australia 

La goleada que sufrió ante Estados Unidos en el debut puede condenarlo. Sin embargo, el triunfo que consiguió ante Turquía en la segunda fecha de la fase de grupos le alcanzó para llegar con vida al partido decisivo contra Australia. Y aunque los ojos están posados en avanzar a 16avos, Gustavo Alfaro no pasó por alto que, en caso de ganar, su equipo alcanzará un récord emblemático.

Con el semblante que lo caracteriza, el entrenador quiso darle épica al encuentro. ” Si tuviésemos la fortuna de poder ganar, sería la primera en la historia en que Paraguay ganaría dos partidos en una Copa del Mundo“, insistió en conferencia de prensa.

El entrenador de Paraguay se mostró confiado de cara a lo que viene y resaltó que su equipo puede hacer historia en caso de conseguir una victoria.

Luego, se remitió a hablar del complicado cruce que tendrán. “Los dos han demostrado que no necesitan la tenencia de la pelota para ganar. Va a ser un partido muy disputado. Es un equipo muy físico, tiene jugadores de mucha velocidad, que están en el top cinco de los más rápidos del Mundial, entonces ahí es donde uno tiene que estar atento”, analizó.

A su vez, el argentino puntualizó: ” Tiene jugadores de envergadura física muy grande y juego aéreo. Obviamente que (el partido) va a pasar por detalles, por aquel equipo que tenga la capacidad de aprovechar sus momentos favorables”.

Gustavo Alfaro en conferencia de prensa. (AP) Gustavo Alfaro en conferencia de prensa. (AP)

Gustavo Alfaro opinó sobre lo que ocurrió con Miguel Almirón y lo comparó con lo que hizo Jude Bellingham

Miguel Almirón fue expulsado por cubrirse la boca para hablarle a un rival turco. Sin embargo, Jude Bellingham (que hizo algo similar en el partido contra Ghana) no recibió ningún llamado de atención ni vio la roja. Por lo tanto, el entrenador de Paraguay opinó al respecto. ” No nos queremos meter en ninguna polémica, solo sé que dos muchachos turcos vinieron y no me preguntaron las cosas de forma cariñosa“, recalcó.

A su vez, el entrenador argentino arremetió: ” ¿Vamos a terminar en chisme de peluquería? No desvirtuemos el fútbol, ya está. Es un reglamento, lo aceptamos. Yo lo único que pido es igualdad de condiciones, de todo lo demás no nos compete opinar“.

Miguel Almirón fue expulsado. (AP) Miguel Almirón fue expulsado. (AP)

¿Qué necesita Paraguay para clasificar a 16avos del Mundial 2026?

Una victoria ante Australia depositaría a Paraguay en 16avos del Mundial. Sin embargo, un eventual empate podría permitirle el ingreso a la próxima instancia como uno de los mejores terceros. Una derrota, por su parte, lo haría depender de otros resultados y complicaría su continuidad en la Copa del Mundo.

¿Cuándo es el partido entre Paraguay y Australia por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026?

Paraguay enfrentará a Australia el jueves 25 de junio desde las 23 horas de Argentina.

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