​Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Australia 

Fue un domingo difícil para Franco Colapinto. A diferencia del 2025, no por culpa del Alpine, que está mucho más fuerte -aunque lejos de lo mostrado en la pretemporada-, sino por la sanción que le aplicaron los comisarios deportivos y que lo obligó a correr desde muy atrás. Aun así, obtuvo un 14° más que valorable en el GP de Australia y, al bajarse del auto, transmitió sus sensaciones.

Con respecto a la penalización, un stop-and-go que se percibió demasiado duro por la razón que lo fundamentó (una infracción en el procedimiento de largada de la que no se detalló demasiado), Fran opinó: ” Un stop and go, es una locura… Una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar. No entendí bien y todavía no vi al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar”.

Video: ESPN.

Más allá de esa sanción que lo obligó a adoptar estrategias atípicas, como aguantar 48 vueltas con el mismo neumático en pos de aprovechar un safety car (jamás llegó), el pilarense se marchó un poco más tranquilo con el rendimiento del A526: “Creo que en ritmo estamos un poco mejor que en qualy; más competitivos, más cerca de los Haas, más cerca de los Audi… Creo que nos falta entender un poco más la energía y cómo funciona el auto para las clasificaciones. Fue un día largo y difícil, en general. Hicimos una buena largada pero después nos complicamos con eso (la penalización). A trabajar, pero creo que pronto vamos a estar un poco más fuertes“.

Finalmente, recordando la tremenda maniobra para esquivar a Liam Lawson en el comienzo de la carrera, Colapinto celebró: “Estuve cerca de quedarme tirado en plena recta, por suerte terminé la carrera. Creo que tuve suerte de seguir, los reflejos estuvieron bien, ja“.

Crédito: ESPN

