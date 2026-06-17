​Qué dijo el técnico de Argelia tras la goleada de Argentina en el Mundial 

“Nuestro rival estuvo a otro nivel”. Aunque a Vladimir Petkovic intentaron incentivarlo para que atizara el fuego de una polémica arbitral, que reclamara una amarilla a Lionel Messi en el primer tiempo o que sugiriera que el trato a Leo había sido diferente -según la mirada del primer periodista en consultar en la conferencia de prensa- el nacido en Sarajevo no gambeteó la realidad.

“Es inútil hablar de situaciones hipotéticas. Todo el mundo vio, incluyéndome a mí, la grabación. pero no quiero comentar mucho al respecto”, se limitó a expresar en relación a la intensidad de un foul que, al menos para el público argelino, ameritaba una tarjeta.

Vladimir Petkovic vs. Argentina. (REUTERS) Vladimir Petkovic vs. Argentina. (REUTERS)

No tenía sentido. Petkovic así lo entendió. “¿Si es dif No hablamos de un futbolista simple sino de uno que ha ganado el Balón de Oro. Infortunadamente le dimos una oportunidad en el primero y en el segundo gol. Hicimos más fácil que anotara”, se quejó el deté de Argelia. Un bufido hacia adentro que apeló a dejarles enseñanza a sus futbolistas, pero que también sirvió como elogio a Leo. De quien llevó las métricas casi de memoria.

“Con su pensamiento claro y análisis de juego, Messi puede hacer todo más fácil porque es un jugador de equipo. Tiene el privilegio de que toda la Selección Argentina trabaja alrededor de él hace muchos años y ha logrado cosas increíbles. Nuestro rival disparó diez veces: siete de ellos vinieron de Messi. De cualquier forma, felicidades a Argentina porque es un equipo maravilloso y merece todo esto”, valoró al campeón del mundo.

Vladimir Petkovic vs. Argentina. (REUTER) Vladimir Petkovic vs. Argentina. (REUTER)

Una defensora del título a la que Petkovic resumió como “un equipo con clase”. ¿La justificación? “Basta con ver el control de balón, cómo cambian… No le brindan al oponente ni siquiera la oportunidad de presionarlos en el juego. Quince minutos antes de que terminara el primer tiempo y quince antes de que terminara el partido creamos oportunidades pero todos los jugadores tienen que estar dispuestos de salirse del marcaje, porque Argentina está a otro nivel”.

Y dentro de ese contexto, VP evitó cargar las culpas sobre Luca Zidane, con responsabilidad en el 1-0. “No es mi estilo acusar a un jugador u otro. Sí pienso que cometimos demasiados errores al permitirle a los jugadores de Argentina que estuvieran libres entre 15 y 25 metros del área penal y dispararan”, opinó.

“Ellos aprovecharon todas las oportunidades, hasta las más mínimas. Todos los goles vinieron desde el perímetro del área, entonces tenemos que seguir trabajando, aprender. Este partido en general es muy importante pero nos quedan otros dos”, miró hacia adelante sin pensar hacia atrás.

¿Si un ajuste hubiera resultado exitoso para neutralizar a la Argentina? “Pude haber hecho cinco cambios, sustituciones durante el partido, pero creo que hoy nuestro contrincante estaba en otro nivel”, cerró.

SOBRE UNA HIPOTÉTICA FALTA DE LIONEL MESSI QUE NO COBRARON. “Es inútil en este momento hablar de cuestiones hipotéticas. No tiene sentido. Creo que todo el mundo vio, incluyéndome a mí, después del partido y la grabación, pero no quiero comentar mucho al respecto”.

EL IMPACTO DE LIONEL MESSI. “La clase es permanente y no hablamos solamente de fútbol sino de un jugador que ha ganado el Balón de Oro en su carrera, infortunadamente le dimos una oportunidad en el primero y segundo gol. Hicimos fácil que anotara. Pero con su pensamiento claro y análisis de juego él puede hacer todo más fácil porque es un jugador de equipo. Tiene el privilegio de que toda la Selección Argentina trabaja alrededor de él hace muchos años y ha logrado cosas increíbles. Argentina disparó diez veces, siete de ellos vinieron de Messi. De cualquier forma, felicidades a Argentina porque es un equipo maravilloso y merece todo esto”.

LA RESPONSABILIDAD DE ZIDANE EN LOS GOLES DE ARGENTINA. “No es mi estilo acusar a un jugador u otro. Sí pienso que cometimos demasiados errores al permitirle a los jugadores de Argentina que estuvieran libres entre 15 y 25 metros del área y dispararan al arco. Ellos aprovecharon todas las oportunidades, hasta las más mínimas. Todos los goles vinieron de fuera del área de penal, entonces tenemos que seguir trabajando, aprender nuestras lecciones. Este partido en general es muy importante pero nos quedan otros dos. Debemos cerciorarnos de que el equipo limite a la oposición”.

EL NIVEL DE ARGENTINA. “Es un equipo con clase. Basta con ver el control de balón, cómo cambian, no le brindan al oponente ni siquiera la oportunidad de presionarlos en el juego. 15 minutos antes de que terminara el primer tiempo y 15 antes de que terminara el partido creamos oportunidades pero todos los jugadores tienen que estar dispuestos de salirse del marcaje porque Argentina está a otro nivel”.

EL APRENDIZAJE DEL PARTIDO. “Me llevo el conocimiento de que podemos hacerlo mejor, que no tenemos que irnos tristes por los tres goles que concedimos. No hubo muchos tiros dentro del área de penal, tenemos que ser más equilibrados, movernos más rápido, tenemos que tener distintos tipos de oposición. debemos asegurarnos que nuestro equipo lo crea, podemos jugar mucho mejor que lo que lo hicimos”.

LA FORMACIÓN Y LO QUE VIENE. “No me arrepiento (de nada). Porque vi las sesiones de entrenamiento y creo que hice la selección correcta. La oposición estaba ahí en la cancha y pude haber hecho cinco cambios, sustituciones durante el partido, pero creo que hoy nuestro contrincante estaba en otro nivel. Nuestro destino está en nuestras manos. Podemos elegir nuestro destino”.

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