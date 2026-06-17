​Qué dijo el mundo de Messi tras el triplete a Argelia 

La prensa deportiva internacional quedó rendida a los pies de Lionel Messi por el triplete que la Pulga marcó ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Los elogios fueron enormes, justificados, con especial énfasis en los récords que batió el rosarino, que comenzaron apenas arrancó el partido, como único futbolista de la historia en participar de seis certámenes de la máxima versión de los representativos nacionales.

La admiración fue tremenda. Incluso en Portugal, donde el referente es Ronaldo. También, en Brasil, principal rival en Sudamérica. Y hasta en Inglaterra.

Mundo Deportivo, de Barcelona, potenció un dato: “Leo Messi destronó a Edson Arantes Do Nascimento, más conocido como Pelé, como el más grande de la historia de los mundiales. Nunca nadie ha hecho tantas contribuciones de gol en la competición (24), y es que hasta ahora tenía las mismas que el brasileño (21), pero con más partidos. Ahora es líder en solitario. Sin palabras”. Esto por la suma de goles (16) y asistencias (8).

“Eterno Messi: hat trick, destrona a Pelé e iguala a Klose para ser el más grande de siempre”, tituló Mundo Deportivo de Barcelona. “Eterno Messi: hat trick, destrona a Pelé e iguala a Klose para ser el más grande de siempre”, tituló Mundo Deportivo de Barcelona.

Sport, también de Barcelona, opinó: “Con 38 años, Messi sigue deslumbrando a todos y demostrando por qué es el mejor jugador de todos los tiempos”.

Sport: “¡Hat-trick histórico! Messi se convierte en el máximo goelador de la historia de los Mundiales”. Sport: “¡Hat-trick histórico! Messi se convierte en el máximo goelador de la historia de los Mundiales”.

Marca de Madrid: “Leo Messi lo ha vuelto a hacer. El astro argentino ha conseguido instaurarse, una vez más, en la cima del fútbol mundial a base de talento, goles y asistencias. Tras su actuación ante Argelia, con un Hat-Trick , el 10 albiceleste ya es historia de los mundiales, igualando a Klose como máximo goleador de la historia del torneo. Además, supera la marca del legendario Pelé. El brasileño se situaba en lo más alto del ranking de contribuciones mundialistas con 12 goles y 9 asistencias, que le hacían ser el rey. Hasta ahora. El ocho veces balón de oro ha deshecho el empate a 21″.

Marca de España: “Brutal Hat – trick de Messi!!!”. Marca de España: “Brutal Hat – trick de Messi!!!”.

As de Madrid, la ciudad con mayor rivalidad de Barcelona: “Es admirable lo que este futbolista ha hecho por el deporte que tanta gente en el mundo ama. Messi es un compañero de vida. Messi somos todos. Porque quien siente el fútbol no puede separar su pasión de este personaje que un día vino de Rosario. Dos generaciones enteras han crecido escudriñando sus hazañas”.

As de España: “Histórico Messi”. As de España: “Histórico Messi”.

A Bola de Portugal tituló: “Messi es de otro mundo”. Y opinó: “A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste le recordó al mundo una vez más que todavía hay noches en las que el fútbol le pertenece”.

A Bola de Portugal: “Messi es de otro mundo”. A Bola de Portugal: “Messi es de otro mundo”.

Referí de Montevideo: “Hat trick de Messi y la Albiceleste se florea”. Referí de Montevideo: “Hat trick de Messi y la Albiceleste se florea”.

La Gazzetta dello Sport, de Milán, tituló: “Eterno Messi, triplete en su debut en su sexto Mundial”. Y opinó: “La historia no se repite, se supera. En 2007, el astro argentino anotó su primer doblete con su selección contra Argelia. Hoy, diecinueve años después, Leo lo supera: marca tres goles y sigue siendo el que decide el partido. Iguala el récord de goles de Klose en la Copa del Mundo”.

La Gazzetta dello Sport de Italia: “Eterno Messi, triplete en su debut en su sexto Mundial”. La Gazzetta dello Sport de Italia: “Eterno Messi, triplete en su debut en su sexto Mundial”.

L’Equipe tituló: “Uno, dos tres, viva Leo Messi”. Y escribió: “Liderada por una actuación histórica de Lionel Messi, Argentina se impuso con comodidad a Argelia por 3-0 el martes por la noche en su primer partido del Mundial. El ocho veces ganador del Balón de Oro también igualó el récord histórico de goles del torneo”.

L’Equipe: “Uno, dos, tres, viva Leo Messi”. L’Equipe: “Uno, dos, tres, viva Leo Messi”.

El País de Montevideo: “Hay trick de Messi y colección de récords”. El País de Montevideo: “Hay trick de Messi y colección de récords”.

Daily Mail, de Londres, tituló “Messi mágico”. Y escribió: “El escandaloso Lionel Messi anota un impresionante triplete y los campeones vigentes consiguen una victoria aplastante en Kansas City”.

Daily Mail: “Messi Mágico”. Daily Mail: “Messi Mágico”.

Globo Esporte titulo: “Messi, Messi, Messi, camisa número diez hace tres y es el goleador”. Y en el texto: “Mbappé anotó dos goles, Haaland también. Pero el día histórico del martes pertenece a un solo hombre: Lionel Messi. El número 10 marcó los tres goles en la victoria de Argentina sobre Argelia en el partido inaugural del Grupo J, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales, igualando el récord del alemán Miroslav Klose, ambos con 16 goles”.

Globo de Brasil: “Messi, Messi, camisa número diez hace tres goles y es el goleador”. Globo de Brasil: “Messi, Messi, camisa número diez hace tres goles y es el goleador”.

Bild de Alemania tituló: “Messi hace su magia, Zidane sufre”. En el texto: “¡Es el orgullo de toda una nación! Argentina, campeona defensora, gana su primer partido del Mundial, celebrando un inicio de ensueño con una cómoda victoria por 3-0 ante Argelia. Por supuesto, todo gracias a la superestrella Lionel Messi (38). ¿Quién más? En su sexto Mundial, el capitán argentino deslumbra, anotando un triplete. Increíblemente, con sus goles número 14, 15 y 16 en mundiales, iguala el récord de Miroslav Klose”.

Bild: “Messi hace su magia, Zidane sufre”. Bild: “Messi hace su magia, Zidane sufre”.

Video: Telefe

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