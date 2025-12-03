​Qué dijeron en Inglaterra del doblete del Cuti Romero 

Cristian Romero tuvo una actuación brillante en el partido del Tottenham> ante Newcastle, de visitante. Metió dos goles, uno de chilena, el del empate sobre la hora para los Spurs, por la Premier League. Su rendimiento generó altísimos elogios por parte de la prensa inglesa. Y destacaron que evitó lo que podría haber sido una situación muy complicada para el técnico, Thomas Frank.

El más fascinado por la actuación de Romero fue The Guardian. “Dos goles de Cristian Romero en los últimos minutos permitieron a Thomas Frank marcharse de Tyneside celebrando ese dramático empate que puede interpretarse como una especie de victoria moral. Romero demostró precisamente por qué es un defensa argentino al ayudar al igualmente impresionante Kevin Danso a mantener a raya a Nick Woltemade y compañía, mientras el Newcastle se marchaba enormemente frustrado”.

The Sun escribió: “La espectacular chilena de Cristian Romero rescató al Tottenham y quitó presión a Thomas Frank (el técnico de los Spurs)”. Y más adelante sentenció: “Frank fue salvado de la muerte”.

The Telegraph escribió: “Romero fue el héroe”.

Sports Mole lo designa “el jugador del partido” por sus “dos goles espectaculares”. Un “poderoso cabezazo en picada” y una “chilena en tiempo de descuento”. Enfatiza que es su primer doblete en 199 partidos en ligas top europeas, rescatando a Spurs en una remontada heroica. Y agrega: “La ambiciosa chilena de Romero rebotó más allá de la defensa de los locales y le dio un punto al equipo de Thomas Frank en el tiempo de descuento”.

The Mirror escribió: “Cristian Romero anotó una chilena espectacular que le dio un punto a Thomas Frank en el minuto 95″.

Stroud News and Journal, en tanto, valoró que el DT Thomas Frank alabó su “bicicleta perfecta, golpeada con la espinilla al ángulo”, sumado a una “actuación top en defensa”. Lo ven como merecedor de elogios por su calma, duelos ganados y los dos goles que bailan al equipo.

Evening Standard escribió: “Cristian Romero fue el héroe, anotando ambos goles. El primero igualó el remate de Bruno Guimaraes y el segundo, de chilena en el minuto 94, después de que Anthony Gordon hubiera restaurado la ventaja del Newcastle con un polémico penal. Se destaca que evitó la cuarta derrota seguida.

TNT Sports UK describió a su doblete como “dramático y de capitán”, con la chilena como reacción “rápida al caos” en el área rival. Lo ven como clave para ganar un punto “improbable” en un empate caótico, destacando su rol en la remontada.

Los goles del Cuti

Cristian Romero – Palomita de Romero para marcar el 1-1 de los Spurs ante Newcastle @SC_ESPN

Cristian Romero – Golazo de Cuti Romero para el empate de Tottenham Video: ESPN

