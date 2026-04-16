​Qué dijeron en España de la eliminación del Real Madrid 

No hubo remontada. Esta vez no pudo el Real Madrid. Estuvo cerca, sacó a relucir aquello que en otras oportunidades lo puso por delante de su rival. Pero frente a este Bayern Munich indomable, con un furioso poder de fuego, no pudo. El Merengue se despidió de la Champions en cuartos de final frente al conjunto alemán tras caer en el global de 6-4.

Cuando el sorteo puso a estos dos por el mismo camino, allá por el mes de marzo, ya se veía venir que si se daba, iba a ser una serie para el infarto. Y no defraudó, porque a los largo de los 180 minutos hubo acción para todos los gustos. Obviamente, Europa y sobre todo España se paralizó para ver qué pasaba con la Casa Blanca.

En consecuencia, las reacciones de los medios locales no tardaron en llegar. Muchos sacaron a relucir la estirpe del equipo de Arbeloa. “Despedida honorable”, tituló Diario As. En tanto, Marca, uno de los medios deportivos más importantes, fue a fondo contra el arbitraje en la vuelta y la expulsión de Camavinga. “¡Qué injusticia”, señalaron.

Las reacciones de los medios españoles

Diario Marca Diario Marca

Diario As Diario As

Sport Sport

Mundo Deportivo Mundo Deportivo

La Razón La Razón

El Pais El Pais

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