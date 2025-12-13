​¿Qué dicen en Senegal sobre un posible amistoso con la Selección en la previa del Mundial 2026? 

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina: el viernes 5 de diciembre se llevó adelante el sorteo que decidió los rivales de cada equipo y las selecciones ya tienen los motores en marcha para la cita mundialista. Uno de los grandes temas que dan vueltas son los posibles rivales en los amistosos previos: en Senegal, hablaron de un posible cruce con la Selección Argentina.

Senegal: “Se están ultimando las propuestas”

A través de un comunicado en las redes oficiales de su selección (@GaindeYi), los senegaleses hablaron de la posibilidad de jugar un duelo amistoso ante el equipo campeón del mundo. La comunicación oficial de los Leones de la Teranga es del pasado viernes 12/12 y, si bien no confirma nada, desliza esa posibilidad.

Luego de comunicar que jugarán un partido ante la selección de Estados Unidos el 31 de mayo de 2026, los de la costa oeste del continente africano hablaron del posible duelo con la Albiceleste. “Se están ultimando las propuestas de Arabia Saudita y Argentina para la ventana FIFA de marzo de 2026”, escribieron en el comunicado.

Lo llamativo de este comunicado es que justamente menciona una fecha ‘sensible’ para el equipo de Lionel Scaloni: en esa fecha FIFA, entre el 23 y 31 de marzo, se jugaría la ya bastante demorada Finalíssima ante España. Si bien no hubo pronunciaciones oficiales aún, trascendió en la prensa internacional que la sede sería el Estadio de Lusail de Qatar, que sin duda trae buenos recuerdos.

Los Leones de la Teranga vienen de jugar ante Brasil en noviembre. (REUTERS/John Sibley). Los Leones de la Teranga vienen de jugar ante Brasil en noviembre. (REUTERS/John Sibley).

Sobre esta fecha, el propio León de Pujato había hablado y mostrado cierta disconformidad. “Hubo tiempo para hacerla antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial“, había reconocido el entrenador.

El calendario de la Selección para 2026

Hasta ahora, lo único realmente confirmado para los campeones de Qatar son los partidos del Mundial, aunque hay algunos rivales que se espera que se enfrenten a la Scaloneta en el año mundialista. Además de los tres rivales de fase de grupos, Claudio Tapia había confirmado dos países contra los que jugará la Selección en 2026.

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México<. y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios", le había confirmado el mandamás de la AFA a Olé este año. Por lo tanto, la Tri y la H se sumarían a Argelia, Austria y Jordania -las rivales del Mundial-, esperando aún por la confirmación de España y Senegal.

Los grupos del Mundial 2026. Los grupos del Mundial 2026.

Así podría quedar entonces el cronograma albiceleste hasta el Mundial 2026:

Amistoso vs. Senegal: Fecha FIFA de marzo, entre el 23 y el 31.

Finalíssima vs. España: Fecha FIFA de marzo, entre el 23 y el 31.

Amistoso vs. México: Fecha FIFA de junio, entre el 1 y 9 de junio.

Amistoso vs. Honduras: Fecha FIFA de junio, entre el 1 y 9 de junio.

Fase de grupos Mundial vs. Argelia: 16 de junio, 22.00 (hora de Argentina)

Fase de grupos Mundial vs. Austria: 22 de junio, 14.00 (hora de Argentina)

Fase de grupos Mundial vs. Jordania: 27 de junio, 23.00 (hora de Argentina)

La agenda completa del Mundial 2026

​