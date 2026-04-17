​Qué dicen en River tras la marcada de cancha de Boca a Darío Herrera 

“Hablan del árbitro y el juez y el VAR fueron pedidos de Boca”. Una voz que prefiere mantener la reserva responde con cierta sorna. La sorpresa ya había pasado, aunque la bronca no: en River, el desfile de futbolistas de Boca, alineados discursivamente, marcándole la cancha a Darío Herrera generó malestar. Mucha bronca a horas del superclásico.

Las “cosas raras” a las que se refirió Nicolás Figal sobre el arbitraje de 2023 (victoria 1-0 del equipo de Martín Demichelis, gol de Miguel Borja de penal), el “nos sentimos perjudicados” de Miguel Merentiel refiriéndose a ese mismo partido que terminó con una riña en campo y siete expulsados y la más cuidadosa postura de Leandro Paredes (“Me han contado cosas pero no creo en la mala intención”) incomodaron en Núñez. A punto tal que el enojo trascendió las fronteras del Monumental.

Los incidentes en River-Boca de 2023 (Emmanuel Fernández). Los incidentes en River-Boca de 2023 (Emmanuel Fernández).

Desde el club, sin elevar los tonos ni llevar la discusión a una confrontación mediática, sí tienen una postura que guardan en privado: además de insistir por lo bajo que la terna designada llegó por una supuesta sugerencia de la cúpula del CABJ, de buena relación con la AFA -en contraste con River, que no rompió pero sí dejó de participar de las reuniones de CE- lanzan la estadística como escudo de posibles acusaciones de preferencia. Indicando que, por caso, con Herrera como juez, Boca se impuso más veces que River en clásicos (3 contra 1, con 2 empates).

Incluso en la memoria de quienes transitan el día a día del club sigue dando vueltas el cuerpeo limítrofe con la falta en ataque de Milton Giménez previo al gol de Ezequiel Zeballos. Lo que atiza el fuego más allá de que públicamente no hayan explicitado ese fastidio por las declaraciones que partieron desde Boca.

La designación, por caso, no dejó tampoco conforme a River. Especialmente con el VAR designado: Héctor Paletta. Desde el club no olvidan el antecedente del River-Barracas que, si bien terminó en victoria con gol de Gonzalo Montiel de cabeza, en el desarrollo el asistente por video desde Ezeiza no advirtió la necesidad de revisar un claro penal por mano de Gastón Campi tras un remate de Fausto Vera que Nicolás Ramírez a primera vista no observó.

La mano de Campi: era penal para River. El VAR no llamó: estaba Paletta. La mano de Campi: era penal para River. El VAR no llamó: estaba Paletta.

“Un jugador de River remata a la portería y el balón golpea en el brazo de un defensa dentro de su propia área, el cual lo tenía en posición acorde a sus movimientos y con su cuerpo por detrás, lo que configura una mano no sancionable”, se oyó en el audio del VAR difundido por la LPF después de aquella victoria por la mínima . Triunfo que suavizó el enojo que ahora se reflotó con lo que, sienten, fue una estrategia de Boca.

Desde River están convencidos de que la rueda de prensa -fuera de agenda- de tres jugadores justo después de la victoria ante Carabobo por la Sudamericana llegó con la intención de condicionar. “Fue evidente. Merentiel tuvo un fallido y dijo que siente que no lo han favorecido… Como si tuvieran que favorecerlo”, lanzó el mismo protagonista.