​Qué dicen en Brasil sobre el interés de River por Matías Viña 

En la búsqueda de una alternativa para Marcos Acuña en el lateral izquierdo, River viene, valga la redundancia, con el pie izquierdo. Frustradas las negociaciones por Julio Soler y Alexandro Bernabei por las altas pretensiones de sus clubes, los sondeos por Román Vega, Angelo Martino y Elias Báez no se transformaron en charlas formales. Ante la necesidad de Marcelo Gallardo de reforzar esa zona, Matías Viña es el nuevo candidato que encabeza la lista y desde Núñez comenzaron las gestiones, las cuales, según cuentan desde Río de Janeiro, tampoco serán sencillas con Flamengo.

Tercera opción en su posición por detrás de Ayrton Lucas y Alex Sandro, el uruguayo busca sumar rodaje en seis meses determinantes para sus aspiraciones de jugar el próximo Mundial con Uruguay. Sin embargo, aunque corra de atrás en la consideración de Filipe Luis, quien renovó su vínculo como entrenador en las últimas horas, el campeón de América no baja sus pretensiones. Así lo reflejan medios locales, que detallan que la oferta inicial por un préstamo por un año con opción de compra está lejos de los seis millones de dólares, la cotización del 100% de su ficha.

Como ya ocurrió con Aníbal Moreno, River seguirá moviendo fichas en el afán de convencer al Fla de desprenderse de un jugador que perdió mucho terreno por una fractura en la tibia y por la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, situación que lo alejó del campo de juego desde agosto de 2024 hasta mayo de este año, en el que pudo jugar sólo 10 partidos.

Con la motivación de haber citado nuevamente por Marcelo Bielsa en las fechas FIFA de septiembre y noviembre, en la que sumó minutos en el amistoso frente a Estados Unidos, Viña, a sus 28 años, busca recuperar un rol protagónico, con la chapa de ser tricampeón de América (levantó dos con Palmeiras). A la vez, el Fla le abrió las puertas, pero pretende recuperar, de mínima, una buena parte de la inversión que realizó para sumarlo desde la Roma por 8 millones de euros.