​¿Qué días corre Franco Colapinto? El calendario completo de la F1 2026 

Se larga una nueva temporada de la Fórmula 1. Durante la noche de este jueves se disputará la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la campaña 2026 de la Máxima. Será la 1° de las 24 fechas programadas para este año, que contará con 11 equipos y 22 pilotos debido al arribo de una nueva escudería: Cadillac.
Todos los equipos ya están listos para salir a la pista en Melbourne y empezar a competir en la máxima categoría del automovilismo mundial. Con motivo del inicio de esta temporada, en Olé te mostramos cómo es el calendario de la F1 y te contamos todos los detalles y novedades de esta campaña.
Así es el calendario de la Fórmula 1 2026
El calendario oficial de la Fórmula 1 para la temporada 2026 fijó 24 fines de semana de carreras, según el comunicado conjunto emitido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la titular de los derechos comerciales del campeonato. El anuncio estableció la salida de un circuito histórico y el ingreso de una nueva sede, junto con la llegada de grandes fabricantes y una reorganización geográfica para el torneo.
La FIA precisó que “el calendario, que comenzará en Australia del 6 al 8 de marzo y fue aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, incluirá 24 carreras, con el final de temporada en Abu Dabi del 4 al 6 de diciembre. En 2026, el Ramadán se extenderá durante febrero y marzo, lo que significa que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita volverán a celebrarse en abril”. Este ajuste recolocó a Melbourne como la sede de apertura, seguida inmediatamente por Shanghái, y desplazó a Japón a otra fecha del año. De todas formas, debido a los recientes ataques con misiles de Estados Unidos a Irán, no se sabe que sucederá con los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.
En cuestiones logísticas, la entidad sostuvo que “el calendario de 2026 incluye más mejoras en el flujo geográfico de las carreras, incluido el Gran Premio de Canadá que ahora se disputará en Miami en un horario anterior, del 22 al 24 de mayo, lo que genera importantes eficiencias en el transporte de mercancías, ya que algunos equipos pueden trasladarse directamente de uno a otro”. La compactación de fechas para los eventos en América del Norte buscó optimizar el traslado de equipos y materiales entre las sedes, acortando ciclos de viaje y facilitando el movimiento a Europa.
La salida del Gran Premio de Emilia-Romaña en Imola, tras no renovar su contrato, representó otro cambio determinante. El tradicional Gran Premio de Mónaco pasó a disputarse a principios de junio, marcando el inicio del periodo europeo, mientras que el Gran Premio de Barcelona cedió su lugar en el calendario a Madrid.
El órgano rector resumió que la secuencia europea “comenzará en Mónaco del 5 al 7 de junio y terminará en España, donde Madrid debutará en el calendario de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre”. Después de este tramo continental, el campeonato retomará la ruta asiática con pruebas en Azerbaiyán y Singapur antes del último bloque de carreras en territorio americano y el cierre en tres escenarios clave: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, valoró el nuevo escenario deportivo: “El Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA del próximo año marca un nuevo capítulo importante para nuestro deporte. Una nueva carrera, nuevos equipos y la llegada de nuevos fabricantes marcan el comienzo de una nueva era de innovación y competición. Con 24 Grandes Premios en los cinco continentes, la temporada refleja fielmente la globalidad de nuestra comunidad, mientras que la mejora en la distribución geográfica del calendario demuestra nuestro compromiso conjunto para que el campeonato sea más eficiente y sostenible”.
El calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026
- 6 al 8 de marzo: Australia – Melbourne
- 13 a 15 de marzo: China – Shanghai
- 27 al 29 de marzo: Japón – Suzuka
- 10 al 12 de abril: Bahrein – Sakhir
- 17-19 abril: Arabia Saudita – Jeddah
- 1 al 3 de mayo: Estados Unidos – Miami
- 22 al 24 de mayo: Canadá – Montreal
- 5 al 7 de junio: Mónaco – Montecarlo
- 12 al de 14 junio: España – Barcelona
- 26 al 28 de junio: Austria – Spielberg
- 3 al 5 de julio: Inglaterra – Silverstone
- 17 al 19 de julio: Bélgica – Spa-Francorchamps
- 24 al 26 de julio: Hungría – Budapest
- 21 al 23 de agosto: Países Bajos – Zandvoort
- 4 al 6 de septiembre: Italia – Monza
- 11 al 13 de septiembre: España – Madrid*
- 25 al 27 de septiembre: Azerbaiyán – Baku
- 9 al 11 de octubre: Singapur – Marina Bay
- 23 al 25 de octubre: Estados Unidos – Austin
- 30 de octubre al 1 de noviembre: México – DF
- 6 al 8 de noviembre: Brasil – Interlagos
- 19 al 21 de noviembre: Estados Unidos – Las Vegas
- 27 al 29 de noviembre: Qatar – Lusail
- 4 al 6 de diciembre: Abu Dhabi – Yas Marina
Gran Premio de Australia
Jueves 5 de marzo – 22:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Albert Park
Viernes 6 de marzo – 02:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Albert Park
Viernes 6 de marzo – 23:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Albert Park
Sábado 7 de marzo – 02:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Albert Park
Domingo 8 de marzo – 01:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Albert Park
Gran Premio de China
Viernes 13 de marzo – 00:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Viernes 13 de marzo – 04:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Sábado 14 de marzo – 00:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Sábado 14 de marzo – 04:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Domingo 15 de marzo – 04:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Internacional de Shanghái
Gran Premio de Japón
Jueves 26 de marzo – 23:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Suzuka
Viernes 27 de marzo – 03:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Suzuka
Viernes 27 de marzo – 23:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Suzuka
Sábado 28 de marzo – 03:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Suzuka
Domingo 29 de marzo – 02:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Suzuka
Gran Premio de Bahréin
Viernes 10 de abril – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Viernes 10 de abril – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Sábado 11 de abril – 09:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Sábado 11 de abril – 13:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Domingo 12 de abril – 12:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Internacional de Barhéin
Gran Premio de Arabia Saudita
Viernes 17 de abril – 10:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Viernes 17 de abril – 14:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Sábado 18 de abril – 10:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Sábado 18 de abril – 14:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Domingo 19 de abril – 14:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de la Corniche de Yeda
Gran Premio de Miami
Viernes 1 de mayo – 13:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Miami International Autodrome
Viernes 1 de mayo – 17:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Miami International Autodrome
Sábado 2 de mayo – 13:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Miami International Autodrome
Sábado 2 de mayo – 17:00
⏱️ Clasificación
📍 Miami International Autodrome
Domingo 3 de mayo – 17:00
🏁 Carrera
📍 Miami International Autodrome
Gran Premio de Canadá
Viernes 22 de mayo – 13:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Viernes 22 de mayo – 17:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Sábado 23 de mayo – 13:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Sábado 23 de mayo – 17:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Domingo 24 de mayo – 17:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Gilles Villeneuve
Gran Premio de Mónaco
Viernes 5 de junio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito De Mónaco
Viernes 5 de junio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito De Mónaco
Sábado 6 de junio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito De Mónaco
Sábado 6 de junio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito De Mónaco
Domingo 7 de junio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Circuito De Mónaco
Gran Premio de Barcelona-Cataluña
Viernes 12 de junio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Viernes 12 de junio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Sábado 13 de junio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Sábado 13 de junio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Domingo 14 de junio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Barcelona-Cataluña
Gran Premio de Austria
Viernes 26 de junio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Red Bull Ring
Viernes 26 de junio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Red Bull Ring
Sábado 27 de junio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Red Bull Ring
Sábado 27 de junio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Red Bull Ring
Domingo 28 de junio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Red Bull Ring
Gran Premio de Gran Bretaña
Viernes 3 de julio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Silverstone
Viernes 3 de julio – 12:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito de Silverstone
Sábado 4 de julio – 08:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito de Silverstone
Sábado 4 de julio – 12:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Silverstone
Domingo 5 de julio – 11:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Silverstone
Gran Premio de Bélgica
Viernes 17 de julio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Viernes 17 de julio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Sábado 18 de julio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Sábado 18 de julio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Domingo 19 de julio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Spa-Francorchamps
Gran Premio de Hungría
Viernes 24 de julio – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Hungaroring
Viernes 24 de julio – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Hungaroring
Sábado 25 de julio – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Hungaroring
Sábado 25 de julio – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Hungaroring
Domingo 26 de julio – 10:00
🏁 Carrera
📍 Hungaroring
Gran Premio de Países Bajos
Viernes 21 de agosto – 07:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Zandvoort
Viernes 21 de agosto – 11:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito de Zandvoort
Sábado 22 de agosto – 07:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito de Zandvoort
Sábado 22 de agosto – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Zandvoort
Domingo 23 de agosto – 10:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Zandvoort
Gran Premio de Italia
Viernes 4 de septiembre – 07:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Autodromo Nacional de Monza
Viernes 4 de septiembre – 11:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Autodromo Nacional de Monza
Sábado 5 de septiembre – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Autodromo Nacional de Monza
Sábado 5 de septiembre – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Autodromo Nacional de Monza
Domingo 6 de septiembre – 10:00
🏁 Carrera
📍 Autodromo Nacional de Monza
Gran Premio de España
Viernes 11 de septiembre – 08:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Madring
Viernes 11 de septiembre – 12:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Madring
Sábado 12 de septiembre – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Madring
Sábado 12 de septiembre – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Madring
Domingo 13 de septiembre – 10:00
🏁 Carrera
📍 Madring
Gran Premio de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre – 05:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito callejero de Bakú
Jueves 24 de septiembre – 09:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito callejero de Bakú
Viernes 25 de septiembre – 05:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito callejero de Bakú
Viernes 25 de septiembre – 09:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito callejero de Bakú
Sábado 26 de septiembre – 08:00
🏁 Carrera
📍 Circuito callejero de Bakú
Gran Premio de Singapur
Viernes 9 de octubre – 05:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Viernes 9 de octubre – 09:30
⚡⏱️ Clasificación Sprint
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Sábado 10 de octubre – 06:00
⚡🏁 Carrera Sprint
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Sábado 10 de octubre – 10:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Domingo 11 de octubre – 09:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Urbano Marina Bay
Gran Premio de Estados Unidos
Viernes 23 de octubre – 14:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de las Américas
Viernes 23 de octubre – 18:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de las Américas
Sábado 24 de octubre – 14:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de las Américas
Sábado 24 de octubre – 18:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de las Américas
Domingo 25 de octubre – 17:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de las Américas
Gran Premio de la Ciudad de México
Viernes 30 de octubre – 15:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Viernes 30 de octubre – 19:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Sábado 31 de octubre – 14:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Sábado 31 de octubre – 18:00
⏱️ Clasificación
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Domingo 1 de noviembre – 17:00
🏁 Carrera
📍 Autódromo Hermanos Rodríguez
Gran Premio de São Paulo
Viernes 6 de noviembre – 12:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito de Interlagos
Viernes 6 de noviembre – 16:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito de Interlagos
Sábado 7 de noviembre – 11:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito de Interlagos
Sábado 7 de noviembre – 15:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito de Interlagos
Domingo 8 de noviembre – 14:00
🏁 Carrera
📍 Circuito de Interlagos
Gran Premio de Las Vegas
Jueves 19 de noviembre – 21:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Las Vegas Street Circuit
Viernes 20 de noviembre – 01:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Las Vegas Street Circuit
Viernes 20 de noviembre – 21:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Las Vegas Street Circuit
Sábado 21 de noviembre – 01:00
⏱️ Clasificación
📍 Las Vegas Street Circuit
Domingo 22 de noviembre – 01:00
🏁 Carrera
📍 Las Vegas Street Circuit
Gran Premio de Qatar
Viernes 27 de noviembre – 10:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Circuito Internacional de Lusail
Viernes 27 de noviembre – 14:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Circuito Internacional de Lusail
Sábado 28 de noviembre – 11:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Circuito Internacional de Lusail
Sábado 28 de noviembre – 15:00
⏱️ Clasificación
📍 Circuito Internacional de Lusail
Domingo 29 de noviembre – 13:00
🏁 Carrera
📍 Circuito Internacional de Lusail
Gran Premio de Abu Dhabi
Viernes 4 de diciembre – 06:30
🏎️ Práctica Libre 1
📍 Yas Marina Circuit
Viernes 4 de diciembre – 10:00
🏎️ Práctica Libre 2
📍 Yas Marina Circuit
Sábado 5 de diciembre – 07:30
🏎️ Práctica Libre 3
📍 Yas Marina Circuit
Sábado 5 de diciembre – 11:00
⏱️ Clasificación
📍 Yas Marina Circuit
Domingo 6 de diciembre – 10:00
🏁 Carrera
📍 Yas Marina Circuit