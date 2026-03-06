5 marzo, 2026 22:57
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

​¿Qué días corre Franco Colapinto? El calendario completo de la F1 2026 

  

Se larga una nueva temporada de la Fórmula 1. Durante la noche de este jueves se disputará la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la campaña 2026 de la Máxima. Será la 1° de las 24 fechas programadas para este año, que contará con 11 equipos y 22 pilotos debido al arribo de una nueva escudería: Cadillac.

Todos los equipos ya están listos para salir a la pista en Melbourne y empezar a competir en la máxima categoría del automovilismo mundial. Con motivo del inicio de esta temporada, en Olé te mostramos cómo es el calendario de la F1 y te contamos todos los detalles y novedades de esta campaña.

Franco Colapinto, listo para una temporada de la Máxima (REUTERS).Franco Colapinto, listo para una temporada de la Máxima (REUTERS).
Así es el calendario de la Fórmula 1 2026

El calendario oficial de la Fórmula 1 para la temporada 2026 fijó 24 fines de semana de carreras, según el comunicado conjunto emitido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la titular de los derechos comerciales del campeonato. El anuncio estableció la salida de un circuito histórico y el ingreso de una nueva sede, junto con la llegada de grandes fabricantes y una reorganización geográfica para el torneo.

La FIA precisó que “el calendario, que comenzará en Australia del 6 al 8 de marzo y fue aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, incluirá 24 carreras, con el final de temporada en Abu Dabi del 4 al 6 de diciembre. En 2026, el Ramadán se extenderá durante febrero y marzo, lo que significa que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita volverán a celebrarse en abril”. Este ajuste recolocó a Melbourne como la sede de apertura, seguida inmediatamente por Shanghái, y desplazó a Japón a otra fecha del año. De todas formas, debido a los recientes ataques con misiles de Estados Unidos a Irán, no se sabe que sucederá con los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.

En cuestiones logísticas, la entidad sostuvo que “el calendario de 2026 incluye más mejoras en el flujo geográfico de las carreras, incluido el Gran Premio de Canadá que ahora se disputará en Miami en un horario anterior, del 22 al 24 de mayo, lo que genera importantes eficiencias en el transporte de mercancías, ya que algunos equipos pueden trasladarse directamente de uno a otro”. La compactación de fechas para los eventos en América del Norte buscó optimizar el traslado de equipos y materiales entre las sedes, acortando ciclos de viaje y facilitando el movimiento a Europa.

La salida del Gran Premio de Emilia-Romaña en Imola, tras no renovar su contrato, representó otro cambio determinante. El tradicional Gran Premio de Mónaco pasó a disputarse a principios de junio, marcando el inicio del periodo europeo, mientras que el Gran Premio de Barcelona cedió su lugar en el calendario a Madrid.

El órgano rector resumió que la secuencia europea “comenzará en Mónaco del 5 al 7 de junio y terminará en España, donde Madrid debutará en el calendario de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre”. Después de este tramo continental, el campeonato retomará la ruta asiática con pruebas en Azerbaiyán y Singapur antes del último bloque de carreras en territorio americano y el cierre en tres escenarios clave: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, valoró el nuevo escenario deportivo: “El Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA del próximo año marca un nuevo capítulo importante para nuestro deporte. Una nueva carrera, nuevos equipos y la llegada de nuevos fabricantes marcan el comienzo de una nueva era de innovación y competición. Con 24 Grandes Premios en los cinco continentes, la temporada refleja fielmente la globalidad de nuestra comunidad, mientras que la mejora en la distribución geográfica del calendario demuestra nuestro compromiso conjunto para que el campeonato sea más eficiente y sostenible”.

El calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026
La parrilla de la Fórmula 1 para 2026. (@F1)La parrilla de la Fórmula 1 para 2026. (@F1)
  • 6 al 8 de marzo: Australia – Melbourne
  • 13 a 15 de marzo: China – Shanghai
  • 27 al 29 de marzo: Japón – Suzuka
  • 10 al 12 de abril: Bahrein – Sakhir
  • 17-19 abril: Arabia Saudita – Jeddah
  • 1 al 3 de mayo: Estados Unidos – Miami
  • 22 al 24 de mayo: Canadá – Montreal
  • 5 al 7 de junio: Mónaco – Montecarlo
  • 12 al de 14 junio: España – Barcelona
  • 26 al 28 de junio: Austria – Spielberg
  • 3 al 5 de julio: Inglaterra – Silverstone
  • 17 al 19 de julio: Bélgica – Spa-Francorchamps
  • 24 al 26 de julio: Hungría – Budapest
  • 21 al 23 de agosto: Países Bajos – Zandvoort
  • 4 al 6 de septiembre: Italia – Monza
  • 11 al 13 de septiembre: España – Madrid*
  • 25 al 27 de septiembre: Azerbaiyán – Baku
  • 9 al 11 de octubre: Singapur – Marina Bay
  • 23 al 25 de octubre: Estados Unidos – Austin
  • 30 de octubre al 1 de noviembre: México – DF
  • 6 al 8 de noviembre: Brasil – Interlagos
  • 19 al 21 de noviembre: Estados Unidos – Las Vegas
  • 27 al 29 de noviembre: Qatar – Lusail
  • 4 al 6 de diciembre: Abu Dhabi – Yas Marina
Calendario F1
Gran Premio de Australia
image

Jueves 5 de marzo – 22:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Albert Park

Viernes 6 de marzo – 02:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Albert Park

Viernes 6 de marzo – 23:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Albert Park

Sábado 7 de marzo – 02:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Albert Park

Domingo 8 de marzo – 01:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Albert Park

Gran Premio de China
image

Viernes 13 de marzo – 00:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Viernes 13 de marzo – 04:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Sábado 14 de marzo – 00:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Sábado 14 de marzo – 04:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Domingo 15 de marzo – 04:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Internacional de Shanghái

Gran Premio de Japón
image

Jueves 26 de marzo – 23:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Suzuka

Viernes 27 de marzo – 03:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Suzuka

Viernes 27 de marzo – 23:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Suzuka

Sábado 28 de marzo – 03:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Suzuka

Domingo 29 de marzo – 02:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Suzuka

Gran Premio de Bahréin
image

Viernes 10 de abril – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Viernes 10 de abril – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Sábado 11 de abril – 09:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Sábado 11 de abril – 13:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Domingo 12 de abril – 12:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Internacional de Barhéin

Gran Premio de Arabia Saudita
image

Viernes 17 de abril – 10:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Viernes 17 de abril – 14:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Sábado 18 de abril – 10:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Sábado 18 de abril – 14:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Domingo 19 de abril – 14:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de la Corniche de Yeda

Gran Premio de Miami
image

Viernes 1 de mayo – 13:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Miami International Autodrome

Viernes 1 de mayo – 17:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Miami International Autodrome

Sábado 2 de mayo – 13:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Miami International Autodrome

Sábado 2 de mayo – 17:00

⏱️ Clasificación

📍 Miami International Autodrome

Domingo 3 de mayo – 17:00

🏁 Carrera

📍 Miami International Autodrome

Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo – 13:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Viernes 22 de mayo – 17:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Sábado 23 de mayo – 13:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Sábado 23 de mayo – 17:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Domingo 24 de mayo – 17:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Gilles Villeneuve

Gran Premio de Mónaco
image

Viernes 5 de junio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito De Mónaco

Viernes 5 de junio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito De Mónaco

Sábado 6 de junio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito De Mónaco

Sábado 6 de junio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito De Mónaco

Domingo 7 de junio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Circuito De Mónaco

Gran Premio de Barcelona-Cataluña
image

Viernes 12 de junio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Viernes 12 de junio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Sábado 13 de junio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Sábado 13 de junio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Domingo 14 de junio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Barcelona-Cataluña

Gran Premio de Austria
image

Viernes 26 de junio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Red Bull Ring

Viernes 26 de junio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Red Bull Ring

Sábado 27 de junio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Red Bull Ring

Sábado 27 de junio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Red Bull Ring

Domingo 28 de junio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Red Bull Ring

Gran Premio de Gran Bretaña
image

Viernes 3 de julio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Silverstone

Viernes 3 de julio – 12:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito de Silverstone

Sábado 4 de julio – 08:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito de Silverstone

Sábado 4 de julio – 12:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Silverstone

Domingo 5 de julio – 11:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Silverstone

Gran Premio de Bélgica
image

Viernes 17 de julio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Viernes 17 de julio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Sábado 18 de julio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Sábado 18 de julio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Domingo 19 de julio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Spa-Francorchamps

Gran Premio de Hungría
image

Viernes 24 de julio – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Hungaroring

Viernes 24 de julio – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Hungaroring

Sábado 25 de julio – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Hungaroring

Sábado 25 de julio – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Hungaroring

Domingo 26 de julio – 10:00

🏁 Carrera

📍 Hungaroring

Gran Premio de Países Bajos
image

Viernes 21 de agosto – 07:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Zandvoort

Viernes 21 de agosto – 11:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito de Zandvoort

Sábado 22 de agosto – 07:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito de Zandvoort

Sábado 22 de agosto – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Zandvoort

Domingo 23 de agosto – 10:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Zandvoort

Gran Premio de Italia
image

Viernes 4 de septiembre – 07:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Autodromo Nacional de Monza

Viernes 4 de septiembre – 11:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Autodromo Nacional de Monza

Sábado 5 de septiembre – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Autodromo Nacional de Monza

Sábado 5 de septiembre – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Autodromo Nacional de Monza

Domingo 6 de septiembre – 10:00

🏁 Carrera

📍 Autodromo Nacional de Monza

Gran Premio de España
image

Viernes 11 de septiembre – 08:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Madring

Viernes 11 de septiembre – 12:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Madring

Sábado 12 de septiembre – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Madring

Sábado 12 de septiembre – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Madring

Domingo 13 de septiembre – 10:00

🏁 Carrera

📍 Madring

Gran Premio de Azerbaiyán
image

Jueves 24 de septiembre – 05:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito callejero de Bakú

Jueves 24 de septiembre – 09:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito callejero de Bakú

Viernes 25 de septiembre – 05:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito callejero de Bakú

Viernes 25 de septiembre – 09:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito callejero de Bakú

Sábado 26 de septiembre – 08:00

🏁 Carrera

📍 Circuito callejero de Bakú

Gran Premio de Singapur
image

Viernes 9 de octubre – 05:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Viernes 9 de octubre – 09:30

⚡⏱️ Clasificación Sprint

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Sábado 10 de octubre – 06:00

⚡🏁 Carrera Sprint

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Sábado 10 de octubre – 10:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Domingo 11 de octubre – 09:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Urbano Marina Bay

Gran Premio de Estados Unidos
image

Viernes 23 de octubre – 14:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de las Américas

Viernes 23 de octubre – 18:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de las Américas

Sábado 24 de octubre – 14:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de las Américas

Sábado 24 de octubre – 18:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de las Américas

Domingo 25 de octubre – 17:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de las Américas

Gran Premio de la Ciudad de México
image

Viernes 30 de octubre – 15:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Viernes 30 de octubre – 19:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Sábado 31 de octubre – 14:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Sábado 31 de octubre – 18:00

⏱️ Clasificación

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Domingo 1 de noviembre – 17:00

🏁 Carrera

📍 Autódromo Hermanos Rodríguez

Gran Premio de São Paulo
image

Viernes 6 de noviembre – 12:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito de Interlagos

Viernes 6 de noviembre – 16:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito de Interlagos

Sábado 7 de noviembre – 11:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito de Interlagos

Sábado 7 de noviembre – 15:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito de Interlagos

Domingo 8 de noviembre – 14:00

🏁 Carrera

📍 Circuito de Interlagos

Gran Premio de Las Vegas
image

Jueves 19 de noviembre – 21:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Las Vegas Street Circuit

Viernes 20 de noviembre – 01:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Las Vegas Street Circuit

Viernes 20 de noviembre – 21:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Las Vegas Street Circuit

Sábado 21 de noviembre – 01:00

⏱️ Clasificación

📍 Las Vegas Street Circuit

Domingo 22 de noviembre – 01:00

🏁 Carrera

📍 Las Vegas Street Circuit

Gran Premio de Qatar
image

Viernes 27 de noviembre – 10:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Circuito Internacional de Lusail

Viernes 27 de noviembre – 14:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Circuito Internacional de Lusail

Sábado 28 de noviembre – 11:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Circuito Internacional de Lusail

Sábado 28 de noviembre – 15:00

⏱️ Clasificación

📍 Circuito Internacional de Lusail

Domingo 29 de noviembre – 13:00

🏁 Carrera

📍 Circuito Internacional de Lusail

Gran Premio de Abu Dhabi
image

Viernes 4 de diciembre – 06:30

🏎️ Práctica Libre 1

📍 Yas Marina Circuit

Viernes 4 de diciembre – 10:00

🏎️ Práctica Libre 2

📍 Yas Marina Circuit

Sábado 5 de diciembre – 07:30

🏎️ Práctica Libre 3

📍 Yas Marina Circuit

Sábado 5 de diciembre – 11:00

⏱️ Clasificación

📍 Yas Marina Circuit

Domingo 6 de diciembre – 10:00

🏁 Carrera

📍 Yas Marina Circuit

   ​  

Compartir:

Podría interesarte...