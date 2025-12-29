​¡Qué crossover! Cristiano Ronaldo va por sus 1000 goles y por los 25 Grand Slams de Novak Djokovic 

El cierre del 2025 llegó con una inesperada cumbre de estrellas en la entrega de los Globe Soccer Awards 2025, que se realizó este domingo en Dubai. Es que el mismísimo Cristiano Ronaldo fue el encargado de entregar el primer Globe Sports Award, un nuevo galardón internacional que reconoce anualmente a los deportistas más influyentes del deporte. Y, el ganador de ese primer premio fue nada más y nada menos que Novak Djokovic.

” Soy un hombre de retos, y el fútbol es mi vida, pero el deporte es mucho más que sólo fútbol y ésta es una nueva era para mí. Debemos abrir la mente a otros deportes, y eso es exactamente lo que pensamos al crear este extraordinario premio”, explicó Cristiano, cuando nombró a Nole como el primer homenajeado.

“Lo creamos con la convicción de que se puede aprender mucho de cada disciplina. Es un verdadero honor para mí formar parte de este nuevo capítulo”, agregó CR7 ante todos los presentes.

Novak Dkojovic – Cristiano y Djokovic, un encuentro de estrellas en la gala de los Globe Soccer Awards El portugués fue el encargado de entregarle a Nole el Globe Sports Award, un nuevo premio internacional que reconoce a los deportistas más influyentes del deporte.

Algo sorprendido con el reconocimiento, Nole subió al escenario y, luego de recibir el premio de las manos de Cristiano, agradeció: “Estar acá presente es un privilegio y un honor. Obviamente, recibir un previo de otra leyenda deportiva también lo es. Es un sueño hecho realidad. No me lo esperaba. Soy un gran fan del fútbol. Vine acá para celebrar el año increíble que estaban teniendo todas las estrellas del fútbol y me agarró desprevenido. Pero de manera positiva, así que no podría estar más feliz”.

Luego, la presentadora de la ceremonia los juntó y ambos se repartieron elogios mutuamente. “Para mí Novak es un ejemplo. Y cuando tienes a gente así como ejemplo, las palabras salen solas. Para mí es ejemplo, longevidad. Tenemos historias similares Así que creo que merece este premio porque es un gran ejemplo para esta generación, para las anteriores y las generaciones que vendrán. Lo mereces”, aseguró Cristiano.

Sobre cómo se conocieron, el 25 veces campeón de Grand Slam, contó: “Hace mucho tiempo atrás, cuando él jugaba en el Real Madrid, venía a ver el torneo de Madrid. Y para nosotros, cuando venía, era una presión extra, pero también una inspiración para dar lo mejor. Reinaba por el mundo por aquel entonces y sigue acá”.

Para cerrar, Nole agregó: “Estoy muy agradecido de escuchar estas palabras de él. También estoy agradecido de poder llamarlo amigo y de poder inspirarme en él. No quiero repetir sus palabras, pero siento lo mismo. Cuando me sigo levantando por las mañanas e intento buscar motivación a los 38 años, después de jugar al más alto nivel del tenis durante más de 20 años, y te duele el cuerpo y te cuestionas si quieres seguir adelante después de haberlo ganado todo, luego ves el ejemplo de Cristiano y lo que está intentando hacer… Como él ha dicho, hay muchas similitudes y paralelismos que se pueden dibujar. Y, aunque no seamos parte del mismo deporte, en cierta medida, nos motivamos el uno al otro”.

Cristiano también se llevó su premio y avisó otra vez que va por los 1000 goles

Previo al reconocimiento del serbio, CR7 ya había subido al escenario para recibir el premio a mejor futbolista de Medio Oriente. Y, frente a todos los presentes, avisó: ” Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones“.

De qué se trata el flamante Globe Sports Award

El premio busca “celebrar la excelencia en diversas disciplinas” deportivas y distinguirá a “los atletas e instituciones que marcaron una época y dominaron su deporte, inspirando al mundo más allá del rendimiento competitivo“, informó en un comunicado la agencia de comunicación del galardón.

El premio se basa en el Globe Soccer Award, pero irá “más allá del fútbol” y cada año reconocerá a los atletas que “pueden redefinir el deporte a escala mundial”. La elección de Nole no fue casualidad, ya que para los organizadores los logros y la influencia del serbio “ejemplifican los principios fundamentales del trofeo”.

El trofeo es una escultura del tiempo suspendido, diseñada en Portugal, que se inspira en un reloj de arena, aunque cada año tendrá un acabado propio que reflejará la singularidad del deportista galardonado.

