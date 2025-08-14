​PSG remontó dos veces y festejó ante el Tottenham de Cuti Romero 

París Saint-Germain, el campeón de la Champions League, levantó un 0-2 en el tiempo regular y un 2 a 1 en contra en la serie de tiros desde el punto penal y terminó alzando la Supercopa de Europa al vencer en Udine (Italia) por 4 a 3 desde los doce pasos a Tottenham Hotspur, el ganador de la Europa League. Cristian “Cuti” Romero fue el capitán del equipo inglés e incluso, marcó de cabeza el gol que lo puso 2 a 0 en el tanteador. Pero los franceses reaccionaron las dos veces con firmeza y lograron el primer título continental de la temporada 2025/26, luego de haber perdido la final del Mundial de Clubes en Nueva York a manos de Chelsea.

Sin el griego Ange Postecoglou, despedido por la mala temporada en la Premier League más allá del título continental,Tottenham presentó a Thomas Frank como su nuevo entrenador y un equipo inicial con jugadores de diez nacionalidades diferentes en el que solo el lateral izquierdo, Djed Spence, se presentó como inglés. Fútbol europeo modelo 2025.

Con una línea de cinco bastoneada por Romero y mucho poder en el juego aéreo, Tottenham hizo diferencias en la primera hora ante un PSG al que le costó meterse en partido. El neerlandés Nicky Van de Ven ganó dos veces en el área francesa a los 39 minutos del primer tiempo y marcó el 1 a 0. Y Cuti Romero, a los 3 minutos del complemento, anotó el 2 a 0 con un cabezazo tras un centro del lateral español Pedro Porro en el que no entregó su mejor respuesta Lucas Chevalier, el nuevo arquero de 23 años del PSG que jugó en lugar de Gigi Donnaruma, excluido por haberse negado a renovar su contrato.

Tras el gol, Tottenham replegó sus líneas y se paró íntegramente por detrás de la pelota para asegurar el resultado. Y PSG empezó a moverla tratando de encontrar un espacio por donde entrar. El técnico Luis Enrique movió el banco e hizo ingresar a Fabián Ruiz, el volante español habitualmente titular, al centrodelantero portugués Gonçalo Ramos y al coreano Kang In Lee para vigorizar a su equipo. Las variantes resultaron.

A falta de cinco minutos, Kang In descontó con un estupendo zurdazo esquinado desde fuera del área. Y en el cuarto minuto adicional, Dembelé desbordó por la derecha y Ramos de cabeza marcó el empate ante la incredulidad de los hinchas de los dos equipos. En los tiros desde el punto penal, el inglés Dominic Solanke abrió la cuenta para los ingleses y Vitinha falló su primer disparo. Pero luego concretaron Ramos, Dembelé, Kang In y Nuno Mendes para los franceses y solo el uruguayo Bentancur y el español Porro para el conjunto inglés.

Como Chevalier se reivindicó atajándole el remate a Van de Ven y Mathys Tel ejecutó afuera, PSG consolidó su reacción y terminó ganando por 4 a 3 una emotiva Suercopa Europea que iba perdiendo a cinco minutos del cierre y que remontó con garra y clase de campeón.