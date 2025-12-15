​Primera Nacional 2026: los 35 equipos que tienen su lugar asegurado y cómo se define el que falta 

La Primera Nacional 2025 llegó a su fin hace algunas semanas, con el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto, que venció a Deportivo Madryn en la final del Reducido con un global de 3-1. Ahora, es momento de dar vuelta la página, dejar atrás esta temporada y empezar a pensar en lo que se viene durante el próximo año.

Y justamente sobre el 2026 es que ya trabajan los dirigentes de la categoría, que tiene a 35 equipos confirmados de los 36 participantes. Este domingo, con la victoria de Atlético de Rafaela frente a San Martín de Formosa en la final de la Reválida del Federal A, se sumó el trigésimoquinto lugar asegurado y queda apenas uno, que se definirá la semana que viene.

Rafaela subió a la Primera Nacional (Foto: Atlético de Rafaela) Rafaela subió a la Primera Nacional (Foto: Atlético de Rafaela)

En Olé, repasamos cuáles son las instituciones que durante el próximo año recorrerán el país de Norte a Sur y de Este a Oeste para ir en búsqueda del tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Los equipos que ya están confirmados en la Primera Nacional 2026

Los que siguen

Hay 30 equipos que se mantienen de esta temporada. ¿Quiénes son? Agropecuario, All Boys, Almirante Brown, Almagro, Atlanta, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Chacarita, Colegiales, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing de Córdoba, San Martín de Tucumán, San Miguel, San Telmo, Temperley y Tristán Suárez.

Madryn no pudo aprovechar la doble chance (Foto Marcelo Carroll – FTP CLARIN) Madryn no pudo aprovechar la doble chance (Foto Marcelo Carroll – FTP CLARIN)

Los cinco nuevos

Midland (ascendió desde la Primera B)

Ciudad Bolívar (ascendió desde el Federal A)

Atlético de Rafaela (ascendió desde el Federal A)

Godoy Cruz (descendió desde la Liga Profesional)

San Martín de San Juan (descendió desde la Liga Profesional)

El cupo que resta definir

Deportivo Armenio y Acassuso, finalistas del Reducido de la Primera B, se disputan el último cupo para la Primera Nacional 2026. La ida fue triunfo del Quemero por 1-0 en Boulogne y todo se definirá el próximo fin de semana en Ingeniero Maschwitz, donde no habrá ventaja deportiva, por lo que en caso de empate habrá definición por penales.

Los que se fueron del Nacional

Gimnasia de Mendoza (ascendió a la Liga Profesional)

Estudiantes de Río Cuarto (ascendió a la Liga Profesional)

Estudiantes de Río Cuarto festeja: jugará en Primera tras 40 años (Prensa Estudiantes de Río Cuarto). Estudiantes de Río Cuarto festeja: jugará en Primera tras 40 años (Prensa Estudiantes de Río Cuarto).

Arsenal de Sarandí (descendió a la Primera B)

Alvarado de Mar del Plata (descendió al Federal A)

Talleres de Remedios de Escalada (descendió a la Primera B)

Defensores Unidos de Zárate (descendió a la Primera B)

Cómo se juega la Primera Nacional 2026

En 2026, al igual que este año, serán 36 los clubes que disputen la categoría, dividos en dos zonas. Esto significa que los grupos estarán compuestos por 18 equipos cada uno. Cada uno de los participantes jugará un total de 34 partidos, ida y vuelta y ningún equipo quedará libre. Las zonas se sortearían el 22 de diciembre.

En cuanto a ascensos, el sistema sigue igual : dos equipos subirán a la Liga Profesional. El primero será el ganador de la final entre los punteros de cada zona, mientras que el segundo surgirá del siempre apasionante Reducido, que se jugará entre los ocho mejor ubicados de cada zona (se suma el perdedor de la final y se juega de la misma forma que en 2025).

En materia de descensos, los dos últimos de cada zona descenderán automáticamente a la Primera B o Federal A, según corresponda.

