​Primer entrenamiento de la Selección en Kansas: ¿cómo estuvo el capitán Messi? 

Manos a la obra para ir por el bicampeonato. Con todo el plantel ya a disposición, la Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento en Kansas City, en un Compass Minerals National Performance Center que contó con una decena de hinchas en la entrada y en el que hay celeste y blanco por todos lados, como también en el Hotel Origin. Ahí, Lionel Scaloni pudo empezar a ver en campo cómo están los tocados, con especial foco en el #10: Leo Messi, quien se sumó a la delegación el domingo a la noche, se movió diferenciado del resto, como era de esperar.

Porque es algo que estaba y está dentro de los planes para que se repita incluso en los próximos días: arrastra una inflamación en el isquiotibial izquierdo desde el 24 de mayo (triunfo 6-4 de Inter Miami vs. Philadelphia), que está asociada a la fatiga por el esfuerzo físico, según detalla el parte médico oficial. Así, para que llegue en óptimas condiciones al debut en el Mundial ante Argelia (16/6), se recupera en doble turno, al igual que los otros nueve tocados. Con una presencia en el amistoso de este sábado contra Honduras prácticamente descartada (hay que dejar una puerta abierta para que integre un lugar en el banco), dependiendo de su evolución habrá que ver si puede al menos sumar algunos minutos de juego tres días después, vs. Islandia.

Leo, con De Paul, camino al primer entrenamiento. (Prensa AFA) Leo, con De Paul, camino al primer entrenamiento. (Prensa AFA)

Descansar, trabajar meticulosamente con incremento paulatino de cargas y esperar. Esos serán los pasos que tendrá que seguir Messi con el monitoreo constante del kinesiólogo Luis García y del preparador físico Luis Martín. Todo ello, con el objetivo de estar en plenitud para el momento de mayor exigencia, el estreno en la competencia, con 24 días totales de recuperación.

Cerca suyo, otro que se entrenó diferenciado en la tarde de Kansas (la práctica arrancó a las 18 de allá, las 20 de Argentina) es uno al que en la Selección lo siguen muy de cerca: el Dibu Martínez, con una fractura en el dedo anular de la mano derecha que data de hace 12 días, no puede hacer trabajos específicos de arquero porque la zona todavía debe soldar. Ausente lógicamente en los dos amistosos, en el cuerpo técnico esperan que llegue en condiciones a Argelia.

@hernanclaus arribó a Estados Unidos y ya estuvo en el Hotel The Origin, donde concentra la Selección Argentina.

Además de ellos, también se movieron aparte del grupo Cuti Romero (lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha), Paredes (distensión en el isquiotibial derecho), Montiel (desgarro en el cuádriceps izquierdo), Molina, Nico González (ambos desgarros en el muslo izquierdo), Paz (traumatismo en la rodilla izquierda), Almada (sobrecarga) y Julián Álvarez (esguince en el tobillo izquierdo).

“Fue una muy buena práctica, están todos muy bien”, le dijeron a Olé como una de las primeras sensaciones del entrenamiento bautismo en la nueva casa de la Selección en Estados Unidos, con un calor que ya empieza a mostrar que también será protagonista de este Mundial. De todos modos, la Scaloneta puso primera y las señales fueron muy positivas.

Kansas (enviado especial).

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