​Premios de La Liga Nacional: se viene la gala que reconocerá a los mejores de la temporada 2025/26 

La Liga Nacional tendrá este miércoles 20 de mayo una jornada especial con una nueva edición de los Premios de La Liga. La ceremonia se realizará desde las 18 y contará con transmisión en vivo a través de Básquet Pass y el canal oficial de YouTube de La Liga.

Como sucede cada año, la votación estuvo a cargo de capitanes, entrenadores y prensa especializada, quienes eligieron a los mejores en once categorías: MVP, Mejor Nacional, Mejor Extranjero, Jugador Joven, Mayor Progreso, Revelación, Defensor del Año, Sexto Hombre, Mejor Entrenador, Mejor Árbitro y Quinteto Ideal.

El festejo del equipo de Boca tras avanzar a las semis. (LNB) El festejo del equipo de Boca tras avanzar a las semis. (LNB)

Además, el Departamento de Comunicación de la Asociación de Clubes distinguirá a las instituciones con mejor desempeño en contenido periodístico, contenido digital y contenido fotográfico, destacando el trabajo realizado por los clubes a lo largo de toda la temporada.

La ceremonia será conducida por Lucas Flossi y Elías Mauro, quienes estarán al frente de una noche que reunirá a las principales figuras de la competencia y que volverá a poner en valor a los protagonistas de una nueva edición de La Liga Nacional.

Instituto en su llave de cuartos ante Quimsa, quienes lideran la serie 2-1. Instituto en su llave de cuartos ante Quimsa, quienes lideran la serie 2-1.

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