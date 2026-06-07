​Premio Mundial para los tres ciclistas que pedalearon desde Gualeguaychú a Estados Unidos: les regalaron entradas para el debut de la Selección 

Los tres ciclistas que pedalearon desde Gualeguaychú a Estados Unidos para apoyar a la Selección Argentina en el Mundial, y a los que Olé entrevistó hace unos días, recibieron un premio: el condado de Johnson, Kansas, les regaló entradas para el debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

El obsequio para Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini (de 56, 49 y 29 años, respectivamente) fue otorgado en mano por Mike Kelly, actual presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Johnson, en Kansas.

Así, los tres protagonistas de esta travesía de más de 17.000 kilómetros, que ya fueron recibidos también por Lionel Scaloni, el resto del cuerpo técnico y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, podrán disfrutar del partido entre la Albiceleste y Argelia el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas.

Miguel, Yamandú y Vicente, los tres ciclistas argentinos que llegaron a Kansas y hablaron con Olé. Miguel, Yamandú y Vicente, los tres ciclistas argentinos que llegaron a Kansas y hablaron con Olé.

La foto con Scaloni, el resto del cuerpo técnico de la Selección y el Chiqui Tapia

La postal del cara a cara la posteó Tapia en su cuenta de Instagram: “Mi admiración total por @miguelsilio, @yamandumartinez.ym y @vicenteconculini, quienes hicieron más de 17.000 kilómetros en bicicleta para ver a la Selección en el Mundial”.

Scaloni, su cuerpo técnico y Tapia junto a los ciclistas (Instagram Chiqui Tapia). Scaloni, su cuerpo técnico y Tapia junto a los ciclistas (Instagram Chiqui Tapia).

Allí, Tapia reconoció que tuvo “el placer de recibir a estos tres amigos que en agosto del año pasado comenzaron la travesía desde el Municipio de Gualeguaychú, atravesando 17 países y viviendo una experiencia inolvidable”. En la publicación, claro, se los ve a los ciclistas junto a Scaloni pero también con Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala.

Scaloni, su cuerpo técnico y Tapia junto a los ciclistas (Instagram Chiqui Tapia). Scaloni, su cuerpo técnico y Tapia junto a los ciclistas (Instagram Chiqui Tapia).

La foto de Chiqui Tapia con los ciclistas argentinos. (Foto: @chiquitapia). La foto de Chiqui Tapia con los ciclistas argentinos. (Foto: @chiquitapia).

La charla de los ciclistas con Olé

Estos ciclistas argentinos recorrieron más de 17.000 kilómetros en bicicleta para estar presentes en la Copa del Mundo y en el día de hoy llegaron a Kansas City para acercarse al hotel de la Selección Argentina. @hernanclaus

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