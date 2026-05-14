​Premier Padel Buenos Aires: Federico Chingotto debutó con triunfo y cómo sigue la agenda argentina 

La acción argentina arrancó con todo en el Premier Padel Buenos Aires. En el último turno de la jornada del miércoles, Federico Chingotto y Alejandro Galán, r ecientes campeones del P2 de Asunción, debutaron con una trabajada victoria ante Enzo Jensen y Luis Hernández para meterse en los octavos de final.

La dupla hispano-argentina tuvo que exigirse al máximo durante el primer set, que se resolvió en el tie-break, antes de imponer condiciones en el segundo parcial y cerrar el partido por 7-6 (3) y 6-0. Ahora, Chingotto y Galán enfrentarán este jueves en el último turno de la jornada a Javier Barahona y Gonzalo Alfonso.

Federico Chingotto y Alejandro Galán llegaron al P1 de Buenos Aires tras consagrarse el domingo pasado en el P2 de Asunción.

(@premierpadel en X). Federico Chingotto y Alejandro Galán llegaron al P1 de Buenos Aires tras consagrarse el domingo pasado en el P2 de Asunción.(@premierpadel en X).

Antes, Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas protagonizaron uno de los encuentros más intensos del miércoles. La pareja logró superar a Juan Ignacio Rubini y Maximiliano Sánchez Agüero por 6-2, 4-6 y 6-1 tras más de dos horas de juego.

También avanzaron Leandro Augsburger y Juan Lebrón, que sacaron adelante un duelo muy parejo frente a Daniel Santigosa y Marc Sintes por 7-6 (2) y 7-6 (4). El argentino y el español se impusieron en dos tie-breaks para asegurar su lugar en octavos.

Por su parte, Agustín Tapia y Arturo Coello habían comenzado la defensa del título conseguido el año pasado en Buenos Aires con autoridad. Los N°1 del mundo vencieron por un doble 6-3 a Javier Valdés y Renzo Núñez, marcando diferencias desde el arranque con su jerarquía y agresividad ofensiva. Este jueves afrontarán una prueba más exigente ante Eduardo Alonso y Aimar Goñi, no antes de las 15.

La selfie de Agustín Tapia y Arturo Coello tras su estreno con triunfo en el Buenos Aires Premier Padel P1.(@premierpadel en IG). La selfie de Agustín Tapia y Arturo Coello tras su estreno con triunfo en el Buenos Aires Premier Padel P1.(@premierpadel en IG).

La jornada del jueves también tendrá presencia fuerte en el cuadro femenino. Delfina Brea y Gemma Triay, una de las parejas favoritas del circuito, harán su debut en octavos no antes de las 13 frente a Araceli Martínez y Lucía Sainz.

Delfina Brea y Gemma Triay se estrenan este jueves en el P1 de Buenos Aires. Delfina Brea y Gemma Triay se estrenan este jueves en el P1 de Buenos Aires.

La argentina y la española buscarán mejorar lo realizado en la edición pasada del torneo, cuando quedaron eliminadas en semifinales ante Claudia Fernández y Beatriz González.

Además, Claudia Jensen y Tamara Icardo, que vienen de vencer en la ronda anterior a Anna Cortiles y Marta Arellano Navarro por 6-3 y 6-4, se enfrentarán este jueves en octavos a Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo, también no antes de las 13.

Toda la acción del Premier Padel Buenos Aires se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium.

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