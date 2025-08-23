​Premier League: Enzo Fernández anotó en la goleada de Chelsea a West Ham 

El Chelsea lo dio vuelta y goleó 5-1 este viernes en su visita al West Ham con un tanto de Enzo Fernández, en el inicio de la segunda fecha de la Premier League.

El encuentro arrancó de forma inesperada para los dirigidos por Enzo Maresca, ya que recibieron un gol tempranero del brasileño Lucas Paquetá, pero rápidamente revirtieron la historia: el también brasileño Joao Pedro marcó el empate a los 15 minutos y luego la reacción de los Blues fue aplastante.

Enseguida el portugués Pedro Neto puso a la visita en ventaja, aunque el punto de quiebre llegó con la aparición de Fernández, quien conectó un centro de Estevao para firmar el tercer tanto del Chelsea, clave porque terminó de quebrar a un West Ham que ya no pudo reaccionar y se vio superado en todas las facetas del juego.

Entretanto, la joven figura brasileña Estevao y Neto fueron protagonistas, sumando desequilibrio y asistencias que complicaron constantemente a la defensa rival.

Ya en el complemento, Chelsea amplió la diferencia aprovechando los errores del arquero Mads Hermansen: un fallo en la salida tras un corner le permitió al ecuatoriano Moisés Caicedo estirar la ventaja, mientras que Trevoh Chalobah selló la goleada con otro cabezazo.

Los Blues por ahora se ubican en el primer lugar con cuatro puntos, en tanto West Ham aún no pudo cosechar un triunfo en estos dos partidos y se ubica último en la tabla de posiciones.

Este sábado se miden Manchester City-Tottenham (ESPN, a las 8.30), Brentford-Aston Villa, Bournemouth-Wolverhampton y Burnley-Sunderland (a las 11), Arsenal-Leeds (ESPN, a las 13.30).

En tanto, en el arranque de la segunda fecha de la Liga de España, el Betis batió 1-0 de local al Alavés de “Chacho” Coudet, que contó con la presencia de Nahuel Tenaglia.

Giovani Lo Celso le dio la victoria al conjunto andaluz que dirige el entrenador chileno Manuel Pellegrini y donde el defensor Valentín Gómez tuvo algunos minutos en cancha.

Este sábado juegan Mallorca-Celta (ESPN, a las 12), Atlético Madrid-Elche (14.30) y Levante-Barcelona (16.30), los dos últimos por DSports.